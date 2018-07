Corinthians se programa para amistosos nos Emirados Árabes

O Corinthians se prepara para fazer dois amistosos nos Emirados Árabes Unidos no começo de junho, quando o time comandado por Mano Menezes já estará de recesso por causa da Copa do Mundo. A última rodada do Brasileirão antes do Mundial está marcada para dia 1º de junho, contra o Botafogo, fora de casa. No dia seguinte, a delegação do Parque São Jorge embarcaria para Abu Dabi para uma semana de exposição nos Emirados.

Um dos amistosos que o Corinthians fará naquele país será contra o Al-Jazira. O outro ainda está para ser definido. Essa foi a forma que a diretoria de futebol do Corinthians encontrou para movimentar o time na parada da Copa do Mundo. Os amistosos sempre foram uma fonte de renda dos clubes nas décadas de 60,70 e começo de 80. Depois, com o calendário do futebol brasileiro inchado, quase não foi mais possível se aventurar fora do País.

O valor da cota do Corinthians para esses amistosos não foi revelado. O clube também tem outros interesses nos Emirados Árabes. A Emirates Ar Line é a empresa mais próxima de dar nome à Arena Corinthians por R$ 400 milhões – há quem diga que o Corinthians pede R$ 420 milhões. O próprio homem forte do clube e ex-presidente corintiano, Andrés Sanchez, já esteve no país por três vezes. Os amistosos, que ainda não foram confirmados oficialmente pelo clube, poderiam ser o primeiro passo para que Corinthians e Emirates assinem, finalmente, o contrato de batismo do Itaquerão. Esse acordo era para ocorrer em outubro do ano passado.