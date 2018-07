Corinthians tem semana decisiva para suas pretensões no ano

Duas partidas contra o Fluminense nesta semana podem definir o destino do Corinthians na temporada e, dependendo dos resultados, abafar ou apimentar ainda mais a crise instaurada no Parque São Jorge. Os dois jogos valem muito. Nesta quarta-feira, em São Paulo, o time recebe o rival carioca pela Copa do Brasil depois de arrancar empate de 1 a 1 na partida de ida. É mata-mata que elimina ou que leva a equipe para as quartas de final da competição. Vitória dá Corinthians. Empate sem gols dá Corinthians. 1 a 1 é pênalti. Qualquer outro empate é do Fluzão.

A situação é quente no Parque São Jorge. Começou sábado após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0 pelo Brasileiro. Teve confusão entre seus torcedores, a polícia e o presidente Roberto de Andrade. O desacerto culminou com a demissão do técnico Cristóvão Borges, apontado como o culpado de tudo. Sabemos que não é. O clube foi pichado. Nesta terça, a sala da diretoria foi invadida. A reação da torcida para a fragilidade do elenco (ou do que sobrou dele) pode gerar novas debandadas. Se for eliminado no Itaquerão, mais confusão vem por aí.

Não bastasse, no fim de semana, o Corinthians volta a medir forças com o Fluminense, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Nova pedreira. O cenário catastrófico é perder novamente. Isso provocaria, com a combinação de resultados da 27ª rodada, uma queda do time para 8ª posição, distanciando-se do G-4. Duas derrotas seguidas provocariam uma onda de revolta no Parque São Jorge sem precedentes nesta temporada.

Com Fábio Carille no comando, o Corinthians tenta se refazer dos maus resultados e dar a volta por cima. O que vinha sustentando o time era sua posição no G-4. Então, precisa recuperar terreno nesse restinho de ano. Se conseguir se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil, mantendo o sonho da Libertadores em 2017, e voltar a se aproximar do pelotão de cima do Brasileiro – são 10 pontos do líder Palmeiras -, a calmaria voltará ao clube.