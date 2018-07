Corinthians tem três propostas pelo atacante Jô

Um amigo ligado ao presidente Roberto de Andrade disse que ouviu da boca do dirigente que o clube tem três propostas de fora pelo atacante Jô. A janela de transferência fecha dia 31 de agosto. Não está descartada a possibilidade de fazer o negócio agora e só entregar depois, no fim da temporada. Tampouco deixar para fazer a venda em dezembro. O fato é que Jô é o principal atacante do Corinthians. Sua ausência na partida contra o Atlético-GO foi bastante sentida, uma vez que Kazim não respondeu à altura. Nem vai responder. Se vender e entregar Jô agora, o time pode sentir, e perder sua força ofensiva. Roberto de Andrade ainda não se definiu por nenhuma proposta.

É preciso também saber se Jô quer sair. Ele é muito importante para o Corinthians, não há dúvidas. Mas é inegável também que o Corinthians tem sido muito mais importante para ele. Jô era um jogador que gerava desconfiança pelo futebol quando chegou ao Parque São Jorge e passado de farra. Melhorou nos dois quesitos e se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele deve isso ao Corinthians. A diretoria diz apenas que já pensa no planejamento de 2018. E nega ofertas pelo lateral Guilherme Arana.