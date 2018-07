Corintiano se rende à fase do time: 30,5 mil ingressos vendidos antecipadamente

A fase do Corinthians empolga o torcedor não somente dentro de campo, mas também nos guichês do Pacaembu. Dos 36 mil ingressos colocados à venda para a partida de domingo contra o Cruzeiro, 30,5 mil já foram vendidos. Ou seja: a casa vai lotar, de novo. Mais uma vez, o clube tem a oportunidade de fazer R$ 1,5 milhão de renda, ou algo perto disso.

É dinheiro de fazer inveja para os outros grandes do Campeonato Brasileiro. A renda é sempre do mandante. O clube paga de 12% a 15% de aluguel do estádio, mas com um teto de R$ 60 mil, conforme acordo feito com a administração do Paulo Machado de Carvalho. Portanto, dinheiro pequeno perto do volume arrecadado.