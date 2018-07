CPI das Torcidas Organizadas dará diligência no estádio do Palmeiras nesta quarta

Membros da CPI das Torcidas Organizadas, cuja finalidade em São Paulo é acabar com a violência nos estádios e em suas imediações, farão uma diligência no Allianz Parque nesta quarta-feira para saber como se comportam os torcedores do clube. Palmeiras e Fluminense decidem vaga para a final da Copa do Brasil. Os vereadores vão falar com os líderes das uniformizadas e anotar tintim por tintim o que se passa nas ruas próximas ao estádio. A Comissão Parlamentar quer verificar in loco a segurança dos torcedores comuns. Outras investidas nesse mesmo molde serão feitas até o fim da temporada no futebol.

Semana passada, os parlamentares se reuniram com os líderes das Organizadas. É consenso na CPI que os ‘cabeças’ das torcidas devem se responsabilizar por seus membros, em qualquer lugar da cidade.