Cuca pressiona Santos a colocar a casa em ordem e pagar salário dos jogadores

Cuca fez milagre com o Santos, dentro e fora de campo. Levou o time para a final da Libertadores e sempre manteve a equipe competitiva. Mas não sabe se permanecerá na Vila na próxima temporada. Na verdade, acena que vai embora. Isso não deixa de ser uma estratégia de Cuca, talvez a última, para proteger e brigar pelos seus jogadores. Cuca pressiona a diretoria para ao menos pagar os salários e dívidas atrasadas com os atletas.

FOTO: Santos FC

O treinador defende que isso deveria ser o mínimo a se fazer para esse grupo, que não se envolveu durante toda a temporada nos problemas políticos do clube e honrou a camisa. Agora, o Santos começa a receber algum dinheiro da venda de jogadores. Cuca defende que parte desse dinheiro deva ir para os atletas, colocar a casa em ordem dentro do futebol e tentar se livrar das possíveis punições impostas pela Fifa devido aos calotes.

A Fifa tem pegado pesado com os clubes do Brasil. Cruzeiro, na segunda divisão, também foi punido com a perda de seis pontos e não subiu de volta à Série A por causa disso.

Cuca sabe que não conseguirá repetir o rendimento do Santos em 2021, principalmente sem dinheiro e com elenco mais pobre. O compromisso do elenco com ele acaba após a 38ª rodada. Depois, vai ter corpo mole, mais venda de atletas e pedidos para deixar a Vila Belmiro. Se permanecer nessas condições, Cuca cai colocar seu prestígio em risco. Vai jogar no lixo tudo o que conseguiu no ano e começará a ser chamado de ‘burro’ pela torcida, porque é assim que funciona. Parece claro que o Santos terá de encontrar outro treinador. Cuca vai brigar pelos seus jogadores até o fim. Esse foi seu compromisso.

O novo presidente santista, Andrés Rueda, terá de rever todos os contratos, tirar dinheiro de onde não tem. Prometeu não colocar a mão no bolso para ajudar o clube. Não se sabe se cumprirá a promessa. Sua gestão será de pagar incêndio por acordos do passado, contratos ruins assinados pelos antecessores, dívidas assumidas que o clube não pode honrar. O Santos não passou por maus bocados dentro de campo por causa da hombridade do seu elenco e do trabalho de Cuca e seus pares no banco. Só por isso.

Há muitas dívidas para pagar. R$ 13 milhões aqui pela compra de um jogador. R$ 700 mil ali pela intermediação de um agente. Outros R$ 18 milhões em transação de atleta que nem está mais na Vila. Mais R$ 5 milhões de rescisões e processor. E assim o Santos se endividou. Chegou a pandemia e o dinheiro sumiu. Os credores bateram à porta do clube cobrando. Novos trabalhos de arrecadação estão sendo bolados, como a venda de livros com a história do clube para seguidores. Movimentar seu caixa, ganhar algum dinheiro, pagar e arrolar as dívidas é o caminho. Renegociar tudo é a solução imediata. Não há dinheiro para o café.

Cuca teme que o Santos perca mais jogadores para fazer dinheiro e fique sem time competitivo. Isso o leva para fora da Vila. Ele entra numa fase de sua carreira que não precisa mais ficar onde não quer ou onde não há condições esportivas, nem me refiro ao lado financeiro. Cuca escolhe trabalho. O Santos pode ficar sem ele após o Brasileirão.