Da lista de 76 conselheiros eleitos no Palmeiras, apenas três mulheres, entre elas a recordista de votos Leila Pereira

O Palmeiras renovou parte dos seus conselheiros no último fim de semana. De um total de 76 novos conselheiros, apenas três mulheres, entre elas a recordistas de votos Leila Pereira, dona da Crefisa, patrocinadora do clube. Ela teve 387 votos, mais até do que os 247 de 2017. Nas imediações do clube, só dava Leila com seus ‘santinhos’, água e bandeiras. Havia um batalhão fazendo sua campanha comparado aos demais concorrentes.

As outras mulheres eleitas foram Ilse P. Martins e Lucile F. Correa. Ainda é pequena a participação de mulheres no Conselho do Palmeiras. Com a eleição, Leila Pereira terá todos os requisitos para se candidatar à presidência do clube. Se concorrer e ganhar, será a primeira mulher a comandar o Palmeiras, incluindo o futebol. Maurício Galiotte fica no comando até o fim do ano. As eleições estão marcadas para novembro. Ela e sua empresa estão com o Palmeiras desde 2015.

Foto: Estadão