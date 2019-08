Daniel Alves e Juanfran, em trama do gol do São Paulo, dão mostras do que vem por aí no Morumbi

Gol na estreia… Para mim já valeu. Há duas semanas que só se fala de São Paulo, Daniel Alves e Juanfran. Então, os dois reforços do Morumbi podem se considerar aprovados no futebol brasileiro. Já tinha essa certeza de que eles dariam certo, mas a prova veio com a jogada bem tramada do gol do São Paulo no jogo deste domingo com o Ceará. Juanfran avançou pela direita e achou Daniel Alves no meio da área para ele limpar e chutar. Os dois “europeus” deram uma pequena mostra do que vem por aí. Eles têm estilo. O São Paulo venceu o Ceará por 1 a 0.

Time para este ano… Imaginei que o São Paulo fosse um time para 2020. Estou revendo esse meu conceito, e admito que a equipe poderá se dar bem no Campeonato Brasileiro deste ano. É inegável que o time está chegando, mesmo com uma partida a menos. Só tem o Brasileirão para se preocupar e isso deve ajudar. Há bons jogadores em quase todas as posições. E o astral é muito bom. Mudou da água para o vinho, apesar de sempre achar o elenco forte.

Postulantes ao título… Colaria hoje Palmeiras, Flamengo, Santos e São Paulo como times postulantes ao título. Tenho dúvidas se o Santos terá fôlego para ir bem até o fim. É quem tem o elenco mais reduzido.

Falta fôlego… Há, no entanto, um problema e não sei se é mesmo um problema, mas vejo o São Paulo derrapando em sua condição de deixar todos os jogadores em um nível bom de competição, físico mesmo. Se essa parte melhorar com as semanas livres de treinamento, vai ser difícil parar esse São Paulo.

Libertadores… O maior objetivo agora é se colocar entre os primeiros colocados, mirar a Libertadores de 2020. O segundo objetivo é tirar a diferença para os rivais de cima da tabela. Depois disso, se conseguir, já pode pensar em título.