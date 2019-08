Daniel Alves muda o patamar do São Paulo para 2020

Contratação do ano… A contratação de Daniel Alves muda o patamar do São Paulo, se não para agora, certamente para a temporada de 2020. Aos 36 anos, ele chega pronto. Pode atuar na lateral-direita ou mais pelo meio pela direita também. Como o São Paulo tem jogadores abertos pela ponta, um de cada lado, e Cuca gosta disso, é bem provável que Daniel Alves atue mais ao lado de Hernanes no meio de campo. Ele mesmo já disse isso quando estava na seleção brasileira na Copa América, quando foi capitão e campeão. Daniel chega pronto. E isso é importante. Não precisará daqueles tradicionais três meses para entrar em forma e ajudar a equipe. Pena que já estamos em agosto. Fosse alguns meses antes, com ele o São Paulo poderia ter tido melhor sorte na temporada.

Mais personalidade… Daniel Alves muda tudo no Morumbi. O time ganha personalidade. Ao lado de alguns outros jogadores mais experientes, o São Paulo deixa a condição de time de meninos para virar time de homens. Espero que todos me entendam quando digo isso. Daniel traz mais seriedade ao elenco, mais experiência e mais qualidade também. É jogador que sabe tudo e conhece as raízes do futebol brasileiro. Será importante nas preleções e conversas de vestiário.

Companheiro de Messi e Guardiola… Leva para dentro do Morumbi quase duas décadas de aprendizado na Europa, principalmente quando vestiu a camisa do Barcelona e teve Pep Guardiola no comando e Lionel Messi ao seu lado. Vai ser enriquecedor para os garotos. Do ponto de vista esportivo, o São Paulo acerta em cheio. É a melhor contratação do ano. O acerto procurava um acordo de três anos e isso foi decisivo para assinar com o São Paulo. Aceitou o custo-benefício da volta ao Brasil.

Dinheiro… Mas como sempre há um “mas”, alerto para o fato de o São Paulo se programar bem e fazer parcerias duradouras para não se endividar com Daniel Alves, para não provocar ciumeira no restante do elenco, um cenário em que o diretor Raí terá de trabalhar bastante, para que não se arrependa no futuro do negócio feito no presente. O torcedor mais chato vai dizer que o São Paulo continua sem ganhar títulos, na fila, com alguns jogadores ruins…

Ele tem de se posicionar… O futebol brasileiro também ganha com Daniel Alves. Perto da qualidade dos nossos jogadores na Série A, ele chega para assumir uma posição de destaque e fazer o São Paulo subir degraus em sua condição, e na possibilidade de ganhar campeonatos. Não sozinho, claro, mas se envolvendo com seu novo elenco. Daniel Alves não pode deixar de ser o Daniel Alves da Europa. Não pode vir para enganar, para vender camisas apenas. Tem de jogar bola.