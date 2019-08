Daniel Alves resgata a alegria e triplica a esperança do torcedor do São Paulo

O novo herói tricolor… Sem esperança não há nada. É do homem renovar suas esperanças de tempos em tempos. No futebol, esse momento talvez seja o mais curto na vida, a cada rodada. O São Paulo não tem dúvidas de que a contratação de Daniel Alves vai mudar tudo no Morumbi. Da água para o vinho. Por isso organizou uma apresentação no estádio para esta terça-feira a R$ 5 a entrada. Ele vai pisar no gramado, vestir a camisa, fazer algumas altinhas com a bola e depois chutá-las para a torcida, como fazem os clubes europeus com grandes contratações. Dani Alves é um grande jogador.

Teve até “aeroDani”… Nesta segunda, ele foi recebido no aeroporto com festa, com o “aeroDani” da torcida. Vai usar a camisa 10, que já foi de Raí, talvez o último grande a vesti-la. Ocorre que Daniel Alves é lateral e não se sabe como será no meio de campo. Ele tem 36 anos e não deverá jogar todas as partidas. Cuca não pode cometer o erro de “acabar” com Daniel Alves na primeira temporada.

Não é mais menino… É preciso ter estratégia para sua escalação. Não é mais um menino. Não jogará nos melhores gramados do mundo. Será cobrado como nunca foi. Mas é fato que sua vivência ajudará em tudo. Ele não poder ser apresentado como o salvador da pátria, mas é inegável que sua presença tem a força de renovar a esperança de muitos são-paulinos. estará ao lado de Pato e Hernanes, por exemplo. Eu ficarei aqui de olho em suas apresentações. Preciso de mais tempo para avaliá-lo melhor como camisa 10. De antemão já digo que o futebol brasileiro ganha com sua contratação.