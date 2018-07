Daniel Alves, um sujeito à frente do seu tempo

O gesto de Daniel Alves ao comer a banana atirada em sua direção, na partida de domingo do Barcelona pelo Campeonato Espanhol, certamente mudará a forma com que os jogadores negros encaram o racismo e a discriminação no futebol, sobretudo na Europa. Com a irreverência e inteligência dos que estão à frente do seu tempo, Daniel Alves desbrava caminho para os que sofrem esse tipo de provocação. Comer a banana foi de uma reação espontânea que somente um craque poderia ter. E virou febre. Todos comeram banana nesta segunda-feira, em todos os cantos do planeta.

Se o mundo das pessoas iguais, o que vivemos, não consegue evoluir os semelhantes que ainda se rastejam, ou porque não sabem ou porque não querem saber, azar desses semelhantes. O bola gira e o mundo evolui. O que Daniel Alves mostrou com seu gesto, o de comer a banana, indiferente à provocação e inteligente em sua reação, foi a evolução da espécie em detrimento dos que não querem acompanhar os passos da humanidade. Se tivemos momentos de discriminação no passado, e tivemos, isso ficou no passado e entendo que só nos comportamos assim porque nos faltava, talvez, conhecimento. O homem cresceu e aprendeu. O macaco, não.

O camarada que joga banana para discriminar negros, hispânicos, amarelos ou qualquer um que pressupõe não ser igual ele, não pode ser um camarada evoluído, de grandeza espiritual e inteligência comum ou apenas rasa. Sem medo de errar, mais parece um sujeito enfraquecido no juízo, que vê pessoas por cor ou nacionalidade, involuído em seus próprios desconhecimentos. Numa seleção natural da humanidade, muito provavelmente esse camarada será engolido e ficará para trás.

O ‘Todos nós Somos Macacos’ se espalhou rapidamente, mesmo sabendo que pode ter gente de marketing por trás disso. Não importa. A causa é boa, nobre até. Somos todos macacos mesmo. E Daí, como perguntou Neymar, companheiro de Daniel Alves no Barcelona e na seleção.

Digo que avançamos nesse processo de discriminação por meio do gesto de Daniel Alves. Gostaria de lhe apertar a mão nesse momento e agradecer por nos mostrar sua grandeza como homem, pai de família, jogador. Os ‘vulgo’ macacos já não se incomodam mais com as bananas atiradas nem com as provocações sonoras ou gestuais. Daniel Alves está prestes a disputar uma Copa do Mundo, e com eles tantos outros negros bons de bola, e alguns nem tanto, é verdade, mas esses jogadores estão para a dias de fazer história.

Mas me pergunto, a propósito, o que estaria fazendo o camarada espanhol que atirou aquela banana na frente do brasileiro. O quê? Pobre de espírito, deve rever seus conceitos, pedir perdão à sua mãe e tentar viver com alguma inteligência. Aos que estiveram do seu lado na partida do Barcelona domingo e talvez tenham achado graça em seu gesto, uma sugestão: repensem. Sejam melhores do que são.