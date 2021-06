David Luiz é especulado no Flamengo e Atlético-MG: ele jogou por um único clube no Brasil, o Vitória

A carreira do zagueiro David Luiz não foi construída no futebol brasileiro, o que dá ao jogador muito mais segurança para continuar na Europa, onde passou por times importantes em três países diferentes. Flamengo e Atlético-MG olham para o zagueiro com muita cobiça, mesmo sabendo que ele ainda é caro para os padrões nacionais. Ele cairia bem nas duas equipes, mesmo aos 34 anos. As temporadas na Europa, com menos jogos e em países onde o futebol é mais bem organizado e de qualidade, David Luiz ganhou mais tempo na carreira, a exemplo de outros que fizeram a vida no continente. Quem voltou de lá e está bem também é Miranda, do São Paulo.

Foto: Reuters

David Luiz jogou em um único clube no Brasil, o Vitória, quando tinha 18 anos. Subiu com o time da Série C para a B no Campeonato Brasileiro em 2006. Em 2007, fez seu primeiro contrato na Europa, com o Benfica, onde ficou até 2011. Ele é um jogador de cumprir acordos. Depois ele foi para a Inglaterra, atuar no Chelsea, com duas passagens pelo time de Londres. Ainda jogou no PSG, da França, e no Arsenal, também inglês, até a temporada 20/21. Sem clube, ouve atentamente a todas as ofertas.

Flamengo e Atlético-MG são times que o seduzem no momento, mas ambos sem condições de ‘peitar’ os rivais europeus financeiramente, como o Olympique de Marselha, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG. O clube francês estaria disposto a pagar a David Luiz até R$ 2 milhões por mês. Para quem está na Europa desde 2007, dinheiro não deve ser mais problema para o zagueiro, com passagens pela seleção brasileira em Copa do Mundo.

David Luiz sabe, no entanto, que ainda tem gás e futebol para jogar em bom ritmo na Europa. Como já atuou na França, pode aceitar o desafio de defender as cores do Olympique, localizado no sul do país. Seria adversário direto de Neymar e Mbappé, dois dos melhores jogadores do mundo do Paris Saint-Germain. Sabe ainda que o mundo olha com mais carinho e atenção para o futebol francês, que tem a seleção campeã do mundo e força para chegar à Liga dos Campeões.

Voltar para o Brasil, onde quase não jogou, não está nos planos do atleta e de sua família neste momento. O Flamengo tem mais dinheiro do que o Atlético-MG para oferecer. Vai receber R$ 150 milhões pela venda de Gerson, um pedido também de Sampaoli. Poderia, portanto, ter um plano de remuneração para o zagueiro. A zaga tem sido o calcanhar de Aquiles do time de Rogério Ceni. Ele cairia como uma luva. As condições financeiras do clube mineiro são mais tímidas.

David Luiz vai decidir seu futuro em breve, uma vez que em um mês os times da Europa retomam suas atividades para a temporada 21/22. Os clubes do Brasil tratam do assunto em sigilo.