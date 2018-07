De camisa amarela, Corinthians quebra sequência de tropeços. Você gostou do uniforme?

O Corinthians estreou contra o Mogi Mirim (1 a 1) sua nova camisa em homenagem ao ano da Copa. Ela é toda amarela, com detalhes na gola e manga em preto e branco. O uniforme começará a ser vendido nesta quarta-feira. Essa camisa, que é confeccionada pela Nike, foi pivô de polêmica entre a empresa de material esportivo e sua concorrente Adidas, que fez no ano passado uma versão nas mesmas cores, e tendo como base a seleção brasileira, para o Palmeiras.

De camisa amarela, o Corinthians apenas empatou com o Mogi fora de casa. Mesmo assim, quebrou a sequência de quatro derrotas seguidas no Paulistão. O técnico Mano Menezes gostou um pouco mais da postura do time, mesmo sabendo que muita coisa precisa ser feita para que o Corinthians volte a jogar bem e a resgatar seu vínculo com o torcedor.

