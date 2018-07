De quem é a responsabilidade da fase ruim do Palmeiras?

Após a derrota do Palmeiras para o São Paulo, a comunidade palmeirense concentrou sua discussão na permanência ou não do técnico Ricardo Gareca. O treinador ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. O time está há nove jogos sem vencer no Nacional e precisa dos pontos. Entendo que chegou a hora de os jogadores assumirem o time e correrem mais do que estão correndo. Devem jogar como se fosse a última partida do campeonato. Gareca tem sua responsabilidade, mas não mais do que 20% do bolo. De quem é a maior responsabilidade da fase ruim do Palmeiras? Discuta com a gente.

