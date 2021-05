Decisão sobre o retorno de Dudu ao Palmeiras será tomada nesta semana pelo clube do Catar

Aos 29 anos, o atacante Dudu tem uma semana decisiva em sua carreira. Ele aguarda pelo depósito do seu clube, o Al Duhail, do Catar, na conta do Palmeiras. O prazo para que isso ocorra é dia 15. Se o dinheiro pingar, quase R$ 40 milhões, o atleta permanecerá fora do Brasil. O valor corresponde a 80% dos direitos federativos de Dudu. Pelo empréstimo de um ano, o time do Catar pagou quase R$ 50 milhões.

Foto: Instagram Dudu

De qualquer forma, o Palmeiras sairá ganhando. Ou fica com o dinheiro ou aceita a volta do jogador. No sistema tático, Dudu ficaria do lado direito do campo. Rony, do outro, deixando o time de Abel Ferreira bem mais ofensivo e duro de ser marcado.

As informações apontam para o depósito do dinheiro. Dudu foi consultado e gostaria de voltar para o Brasil somente mais para frente. Ele ainda tem fôlego para ficar mais algum tempo no Catar. quem sabe ir para algum dos grandes da Europa. Dudu cumpriu a primeira parte da transação, de defender o clube do Catar por doze meses. Ele admite que sua história no Palmeiras ainda não acabou, mas poderá ser retomada mais adiante.

O Palmeiras prefere ter o jogador de volta, mas precisa do dinheiro também. O clube fechou 2020 com déficit de R$ 151 milhões. Esse montante ajudaria muito na temporada, ainda atingida pela pandemia.