Defesa de Caboclo diz que Del Nero é o estrategista para calar a boca de funcionária que acusa dirigente de assédio

Em nota dos assessores de Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF por acusação de assédio moral e sexual contra uma funcionária, a defesa do cartola tenta responsabilizar Marco Polo del Nero de tramar contra ele para se manter no poder por meio de seus paus mandados da entidade. Del Nero é ex-presidente da CBF e da Federação Paulista de Futebol. Ele foi banido do futebol por corrupção. Há muitas pontas soltas ainda nesse caso. Por exemplo, o que Del Nero estaria fazendo no comando da CBF, ou com o comando da CBF, para sugerir o cala-boca de R$ 12 milhões para a funcionária não delatar o chefe? Por que Del Nero ainda participa disso se ele foi banido do futebol? O dinheiro proposto, seja de quem for, não acaba com a acusação de assédio moral e sexual. Caboclo continua a responder para o Comitê de Ética sobre a acusação.

Sua volta ao comando está sendo tratada pelos dirigentes de federações e clubes como incerta. Ele está afastado por 30 dias, podendo ter o prazo esticado por mais 60 dias. Veja a nota.

NOTA OFICIAL

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, vai adicionar aos documentos de sua defesa mais uma prova contundente de que Marco Polo Del Nero, ex-presidente da confederação banido do futebol, foi quem trouxe a proposta de R$ 12 milhões para evitar que uma funcionária protocolasse uma acusação no Conselho de Ética da entidade e a tornasse pública.

Trata-se de uma anotação feita à mão por Del Nero apontando o valor de R$ 12,409 milhões, quantia que deveria ser paga pela CBF como uma indenização à funcionária em troca da não apresentação da acusação. Logo à frente do número 12.409 foi escrito: “corresp [correspondente] 20 anos de salário, transferindo ao valor presente a uma taxa [de correção] de 2,75 [%] anual”.

A negociação proposta por Del Nero e por seus aliados exigia inicialmente R$ 12 milhões, correspondentes ao pagamento dos vencimentos mensais até a ocasião da aposentadoria da funcionária, mediante sua imediata demissão para que essa acusação não fosse apresentada à Comissão de Ética e tornada pública.

Este documento é a prova cabal de que as acusações contra Rogério Caboclo fazem parte de um golpe orquestrado por Marco Polo Del Nero para plantar aliados no comando da CBF e, assim, voltar a dar as cartas na entidade.

Neste momento, os comandados por Del Nero que ainda pertencem aos quadros da CBF preparam mudanças ilegais no estatuto da entidade para tentar impedir Rogério Caboclo de voltar ao cargo. Em reunião marcada para sexta-feira (2/7/2021), eles ainda pretendem incluir no estatuto uma regra que permita a ampliação do prazo do afastamento do presidente da CBF para, assim, atender seus interesses particulares e momentâneos. Trata-se de um passado que não

queremos de volta, marcado por múltiplos escândalos de corrupção e vários processos criminais.

As mudanças estatutárias que estão sendo orquestradas pelos meus adversários são ilegais, conforme parecer do jurista Fábio Ulhoa Coelho, professor titular de direito da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo. Rogério Caboclo não cometeu crime de assédio de acordo com o entendimento de alguns dos maiores juristas do país. Apresentam pareceres nesse sentido a acadêmica Helena Regina Lobo da Costa, professora da Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco – USP; Luís Greco, professor Catedrático da Universidade de Berlim; Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos mais renomados advogados criminais do país; Juarez Tavares, ex-procurador da República e professor catedrático da UERJ; e Pierpaolo Cruz Bottini, um dos mais respeitados advogados criminais do país e professor da Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco – USP.