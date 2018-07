Deixem os meias serem meias

As grandes procuras nesta época de reformulações de elencos estão quase sempre no encalço dos jogadores capazes de organizar os times, os meias. Montillo, Ganso, Alex, Seedorf, Riquelme. Alguns, com contratos definidos em seus respectivos clubes, servem apenas de exemplos para outros. Os que estão no mercado, viram objetivo de desejo de todos eles. É o caso de Montillo e Riquelme, curiosamente dois argentinos. Ambos na mira de clubes que darão o que falar em 2013, pelo menos é isso que o torcedor espera deles.

O Palmeiras tenta de todas as formas contratar Riquelme. O Santos parece se acertar, finalmente, com Montillo, do Cruzeiro. Ambos também são camisas 10. O fato de carregar nas costas o número que Pelé eternizou e glorificou ainda tem sua fantasia, embora cada vez menos. Antigamente, o craque do time era o 10: Zico, Maradona, Pelé, Raí, Ademir da Guia, Alex, Zenon, Jorge Mendonça, Dicá, Giovanni, Denner… e tantos outros. Era o cara a ser marcado.

Há dois fatores que contribuíram para que os camisas 10 se confundissem com reles mortais: as safras ruins e a insistente decisão dos técnicos de pedirem para eles ajudar na marcação. Pura cretinice. É um absurdo pedir para o cara de maior talento no grupo cercar o adversário, dar carrinho na lateral, correr como louco para fechar os espaços vazios. Que peça para outro! Imagine o Palmeiras se acertando com Riquelme e o técnico Gilson Kleina cobrando que o meia argentino ajude Luan a marcar pela esquerda. Digo o mesmo de Ganso, Montillo e Alex, só para citar três do mesmo nível.

O meia de que estamos falando precisa receber a bola e fazer as jogadas ofensivas. Essa é a diferença dele para os outros. Uma jogada que ele acerte, deixa o companheiro na cara do gol. Ou ele mesmo sai na cara do gol. Os técnicos brasileiros precisam apostar em seus meias, deixá-los livres, sem cobranças, sem desgastes desnecessários. Que resolva o problema da marcação com os outros 9. Simples assim.

É preciso montar esquemas táticos para que esse 10 funcione, se destaque, leve o time pra frente, atraia o torcedor. O São Paulo deu uma tacada de mestre ao contratar Ganso. O meia tem todas essas características que ressaltei. Sua apresentação e as primeiras partidas lotaram o Morumbi. O torcedor entende que de seus pés sairão boas jogadas. Também é preciso cobrar um pouco mais de personalidade desses 10. Eles precisam se impor aos esquemas que o desfavorecem. Precisam falar grosso e responder com boas atuações. O futebol brasileiros tem de voltar a jogar do meio para o ataque. Boas defesas são importantes, mas não podem ser o principal setor dos times.