Del Nero tem dois caminhos na CBF: o do continuísmo e o da revolução

Nesta quinta-feira, Marco Polo del Nero pisa pela primeira vez no tapete vermelho da CBF na condição de novo presidente no lugar de José Maria Marin, que sucedeu às pressas Ricardo Teixeira em 2012. A nova ordem do futebol brasileiro tem dois caminhos: o do continuísmo e o da revolução. Não há uma terceira via dado o estágio do futebol nacional, com clubes passando o pires e refinanciando suas dívidas junto à União e diante da pobreza acentuada do espetáculo dentro de campo.

Marco Polo del Nero fará uma festa de arromba em sua posse, como manda a tradição, e com o tradicional beija-mão dos dirigentes das federações estaduais, 27 ao todo, a contar com a Paulista, de onde sai e que agora fica sob o comando de Reinaldo Carneiro Bastos. A CBF sempre deu uma ‘ajuda’ mensal aos dirigentes estaduais, que, juntos, elegem o presidente da CBF regularmente. Alguns desses senhores estão no cargo há anos, décadas até. E quase nada muda com a troca de bastão. Pelo menos foi assim de Ricardo Teixeira para Marin.

Marco Polo del Nero é da escola paulista dos dirigentes de futebol, de menos bravatas e mais acordos, de não perder a briga nem abrir mão das vontades, se bem que isso é comum a todos os dirigentes de futebol. O fato de ser paulista pode mudar algumas coisas no comando da entidade com sede no Rio, como o comando e o jeito de tratar a seleção brasileira. Talvez o reinado dos técnicos gaúchos esteja no fim. É claro que até agora, Marco Polo esteve de braços dados com Marin, apoiando o chefe em suas decisões ou mesmo incentivando suas intenções, fossem elas quais fossem. Fazia parte de seu papel. De agora em diante, como fez na FPF, Marco Polo del Nero andará com as próprias pernas e fará gosto por suas ideias e ideais.

A CBF não é a FPF. É muito maior. Tem um pé na Fifa. O novo presidente precisará ter mais jogo de cintura para administrar o futebol brasileiro. Os problemas são maiores, assim como as receitas. De imediato, há uma negociação com a Globo sobre o formato das competições. A emissora que paga e tem o contrato do futebol nacional perde audiência a cada mês e precisa fazer alguma coisa para retomar a atenção do torcedor. O sistema de pontos corridos no Brasileirão e Série B pode dar lugar às etapas de mata-mata, decisivas dsde o começo. Muita gente vai reclamar, assim como muitos clubes condenam a preferência da emissora por Flamengo e Corinthians.

Há ainda uma Olimpíada para se ganhar e um futebol para ser revolucionado após os 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo. Pouca coisa tem sido feita nesse sentido. É vida que segue à espera de um caneco. Os clubes continuam desorganizados e sem dinheiro, da mesma forma que muitos de seus jogadores reclamam na Justiça seus direitos. Há o problemão das injúrias raciais contra atletas negros e a até agora sem solução brigas e mortes nos confrontos das torcidas uniformizadas. Esses são apenas alguns dos assuntos que esperam o despacho de Marco Polo del Nero, que a partir desta quinta é o dono da caneta na CBF para os próximos quatro anos.