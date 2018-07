Desabafo de Thiago Silva mostra leitura míope do capitão do Brasil na Copa do Mundo

O desabafo de Thiago Silva na seleção brasileira neste domingo é inoportuno, fora de hora e de um entendimento míope do que aconteceu na Copa do Mundo, meses atrás. Para quem não leu ainda o que o zagueiro do PSG disse antes do amistoso do Brasil com a Áustria, nesta terça-feira, o último da temporada, saiba que Thiago resolveu reclamar da reserva no time de Dunga e, pior, de não ser mais o capitão, como foi durante o Mundial sob o comando de Felipão. Disse que tem se dado o direito de falar pouco e que não entendeu porque Neymar, o novo capitão da seleção, não foi conversar com ele sobre a braçadeira. Não disse tudo isso com essas palavras, mas foi exatamente o que quis dizer aos jornalistas.

Ou seja, Thiago Silva não entendeu nada do que aconteceu com o Brasil depois dos 7 a 1 contra a Alemanha, resultado que, além de vergonhoso, eliminou o País da Copa em casa. Talvez ele tenha entendido que, por não estar em campo naquela surra, nada respingaria em suas costas. Ora. Se foi isso, Thiago Silva tem mais uma leitura equivocada de tudo o que o torcedor brasileiro viveu no Mineirão naquele dia. Ele não jogou contra a Alemanha, mas estava em campo diante da Holanda, por exemplo, quando o Brasil se despediu com nova derrota: 3 a 0.

O ex-capitão não levou em conta, durante suas declarações, que o Brasil perdeu uma Copa em casa da pior maneira possível, com uma derrota vexatória jamais ocorrida a um anfitrião em Mundiais, que o Brasil se sustentou até cair diante dos alemães a trancos e barrancos, que a seleção, infelizmente, jogou muito mal, que alguns atletas, como Fred, Oscar, Willian, e outros, negaram fogo, que ele próprio se assustou no jogo com o Chile, que David Luiz, apesar de toda sua ‘maluquice positiva e estabanada’ foi muito mais carismático do que ele, que Felipão errou na escalação diante da Alemanha, ou o que pensou se mostrou sem resultado nos primeiros dez minutos de jogo.

Thiago Silva fala como se nada disso tivesse acontecido. Sua bronca e ciumeira de Neymar, o novo capitão, é totalmente descabida, sem sentido, uma vez que o Brasil ainda tenta assimilar tudo o que aconteceu na Copa, que as novas gerações pagarão por isso. Como Felipão já disse, aquela surra para a Alemanha ficará marcada para sempre. E não só no currículo do treinador, mas também no de todos os jogadores do elenco, quem jogou e quem não jogou. Barbosa carregou a cruz por décadas após o fracasso de 1950, e por muito menos. Então, imagino que tenha faltado a Thiago Silva um entendimento mais claro de tudo isso. Agora, que ele é um excelente jogador, isso é.