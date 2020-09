Dia D para Messi em sua saída ou permanência no Barcelona. Saiba o que está na mesa

A partir de desta quarta-feira, o Barcelona vive seu dia de Vaticano. A cidade catalão espera pela decisão do seu mais ilustre representante, Lionel Messi, que pediu para deixar o clube depois de 16 temporadas à frente do time. Messi fez crescer a equipe, com títulos importantes e se tornou o principal jogador do mundo por seis vezes. Agora, por decisão própria, ele quer ir embora. O clube não aceita. Mesmo se pagar multa estimada de 700 milhões de euros (R$ 4 bilhões), o Barcelona conta com seu melhor jogador, usando a camisa 10 por mais temporadas. Messi não quer.

Os advogados vão entrar em campo. Há quem duvide, no entanto, que qualquer decisão seja tomada na Justiça, isso pelos anos de convivência do jogador argentino com a cidade e o próprio clube. Messi não está deixando o Barcelona apenas. Ele deixa as pessoas que comandando o time nesse momento. Não se vê mais em boas mãos. Seu pai vai expor todas as suas vontades e descobrir o que está na mesa para a negociação. Nada será decidido em apenas uma reunião.

Entenda

1 – Há contrato de trabalho até junho de 2021

2 – Existe cláusula rescisória ao fim da temporada exigida pelo jogador

3 – Se esperar mais seis meses, Messi pode sair sem custo para quem comprar

4 – Há multa rescisória de 700 milhões (R$ 4 bilhões) paga ao Barça

5 – Messi vai perder seus principais companheiros de time

6 – O argentino já teria se acertado com o Manchester City, de Pep Guardiola

7 – O clube catalão não abre mão dele

8 – Ele não tem nenhuma empatia com o técnico Ronald Koeman

9 – O jogador abre mão de qualquer dinheiro para sair

10 – Com Neymar no PSG, o Barcelona não tem substituto para Messi

11 – A torcida não vai aceitar a saída do camisa 10

12 – O presidente do Barça colocou o cargo à disposição se ele for o problema

13 – O City não teria os R$ 4 bi para comprar Messi