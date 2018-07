Dias agitados no STJD: é o futebol jogado nos bastidores

O Vasco vai tentar nos tribunais esportivos o que não conseguiu nos campos: evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, o Vasco pretende resgatar o que tem de mais baixo no futebol brasileiro, o ‘tapetão’. Vai empurrar para debaixo do carpete de São Januário toda a sujeira do ano ruim e mal jogado para tentar se salvar numa canetada, dessas conseguidas por alguma brecha no regulamento. Os dirigentes vascaínos se apegam ao fato de uma das regras do Brasileirão, forjadas pela CBF, com a bênção dos clubes, apontar que em caso de confusão, o árbitro deve esperar pelo retorno do jogo por 60 minutos e não 70, como ocorreu entre Atlético-PR 5 x 1 Vasco – em partida que consumou a queda do time carioca.

A brecha é essa. Agora os advogados do clube e da CBF ou do Tribunal de Justiça Desportiva vão argumentar e contra-argumentar para tentar, no mínimo, anular a partida, e talvez marcar outra ainda neste ano, reconvocando das férias os jogadores dos dois times. Seria um absurdo se isso acontecesse. Mas é provável. O Vasco entende que aquele jogo, por causa da selvageria dos torcedores, mostraradas à exaustão domingo, não deveria ter continuado. Ele foi interrompido aos 17 minutos do primeiro tempo e voltou 70 minutos depois. Dessa forma, sem a partida, o Vasco não teria três pontos a menos do que os 44 após 38 rodadas. E não cairia.

É um raciocínio frágil. Sem a derrota vascaína, o Criciúma tomaria o lugar do clube cruzmaltino, e seria ele o rebaixado para a Segundona. Isso explica também porque os dirigentes do Vasco insistiram tanto na tese de acabar com aquela partida domingo, certamente já pensando que se valeria dos bastidores para evitar a degola. Não ponho a mão no fogo em se tratando de regras e mandos e desmandos do futebol brasileiro. Entendo que progredimos muito de anos para cá, mas ainda acho que nossa ‘democracia’ no futebol não é firme o suficiente para mandar os dirigentes vascaínos às favas. Espero estar errado nisso.

De quebra, todos sabem a força dos clubes do Rio na CBF, mesmo agora com a entidade sendo comandada por um presidente paulista.