Diga aos são-paulinos que fico, disse Ceni ao presidente Juvenal

A frase acima é fictícia, mas bem que caberia após o aperto de mão entre o goleiro e o presidente do São Paulo, neste sábado. Para os são-paulinos, o desfecho foi importante. O goleiro e ícone do clube decidiu, como dava sinais, de que permanecerá no gol do time por mais 12 meses, até o fim da próxima temporada. Tomou a decisão depois da chegada de Muricy Ramalho ao clube e também após ter a certeza de que o corpo de 40 anos consegue suportar bem mais um ano em ritmo competitivo.

Se não tivesse certeza de que poderá fazer boas apresentações, Ceni seria o primeiro a decidir se aposentar. Ele sabe que não pode jogar por terra sua linda carreira ou dar esse gostinho aos torcedores adversários. Ceni ficará porque ainda pode ajudar o São Paulo. Só de vê-lo em campo, o torcedor já fica mais confiante. O clube também não tem outros como ele ou promissores como foi Ceni lá atrás, em sua primeira oportunidade. Então, é sim melhor que ele fique.

Rogério só precisa levar a temporada de modo a não se machucar e a ir preparando o dia da aposentadoria. Poucos jogadores sabem parar com dignidade. Espero que Ceni consiga cumprir mais essa etapa de sua linda carreira.