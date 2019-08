Diretoria do Palmeiras e Felipão sentem o fracasso na Libertadores, mas não abrem mão dos métodos

Dor… Felipão e Alexandre Mattos sentiram o fracasso do Palmeiras na Libertadores. Ambos foram acusados de errar feio na temporada. Parte da torcida fez acusações sérias ao diretor de futebol e certamente terá de prová-las, embora já se saiba, conforme noticiou a mídia, que ele e membros da organizada palmeirense se encontraram para que tudo fosse dito olho no olho. Nessas situações, de relacionamento intempestivo por causa do futebol, nada é levado adiante, para os tribunais. O que se quer é falar e cobrar e ter alguém que ouça e baixe a cabeça. Ou que se explique, como fizeram Felipão e Mattos.

Clima tenso com a mídia… Houve ainda, na uma hora de entrevista na Academia de Futebol, lugar que frequentei quando o Palmeiras ganhou sua primeira e única Libertadores, e onde fiz muitos amigos, a sensação de um clima bélico entre o clube, o treinador e seus dirigentes, e os repórteres que correm todos os dias atrás de notícias, com as partes não se entendendo sobretudo no que diz respeito ao fato de o clube fechar suas portas e negar informações. O engraçado é que essa ‘briga’ também havia no meu tempo de setorista. E era com Felipão também. Mas penso que o treinador era mais tranquilo naquela época ou entendia melhor o trabalho da imprensa ou até gostava mais dos repórteres do passado, o que não deveria fazer diferença em seu comportamento. Certo dia nos reunimos com a Parmalat, a então grande patrocinadora, para melhorar esse relacionamento. Nos entendemos. Talvez esse seja o caminho. Conversar, tentar se acertar de modo que todos possam fazer seu trabalho da melhor maneira possível.

Falta respeito entre as partes… Ocorre que os dirigentes atuais são menos preparados para lidar com opiniões diversas, como o gerente Cícero, que não foi feliz em suas declarações no encontro, certamente por desconhecer o trabalho dos outros, mesmo sendo um profissional. Penso que há muitas arestas a serem aparadas e que se isso não for feito, nada vai mudar e tudo tende a ficar pior. Esses dirigentes e técnicos vão embora do clube um dia e a imprensa vai continuar seu trabalho. É assim há séculos. Não vi respeito entre as partes. E isso, de alguma forma, cria um clima pesado e ruim no futebol.

Uma geração fraca emocionalmente… Mudar Felipão aos 70 é impossível. Ele sempre foi assim e já ganhou muito dessa forma. Também já perdeu. Não vai mudar. O Palmeiras sabe exatamente o que tem no banco, assim como torcedores e jogadores do time. Mas penso que Felipão abraça mais hoje seus atletas do que antigamente, talvez porque hoje os jogadores sejam mais frágeis, menos instruídos para a vida, piores do que seus pares de 1999. Então, o treinador se vê quase que obrigado a defendê-los das críticas, porque essa geração não sabe lidar com críticas direito. Conversar ainda é o melhor caminho.

É preciso ouvir também… Não tenho dúvidas também de que Felipão e Mattos estejam arrasados com o fracasso. Nem por isso devem escapar das cobranças. Erraram. Apostaram em jogadores fracos, emocionalmente incapazes de decidir, alguns até imaturos. O que todos precisam saber é que não se cresce na vida ou na carreira sem ouvir outras pessoas, entender as críticas, saber ler os argumentos, recuar para avançar depois mais forte. É isso que o Palmeiras se propôs a fazer.