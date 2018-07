Diretoria do São Paulo não aceita ser refém de Cueva ou de qualquer outro jogador

O meia Cueva está prestes a sofrer um duro golpe no São Paulo. A diretoria já não tem mais paciência com o jogador e manda recados para um possível desfecho de sua permanência. O São Paulo, nesse momento, não tem muito a perder, ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, única competição que disputa, e espera resolver seus problemas com a chegada do novo treinador, Dorival Junior, que será apresentado ao meio dia de hoje. A surra para o Santos domingo foi a gota d’água de uma série de equívocos de gestão.

Cueva está no centro desse processo de reformulação em marcha no clube. A diretoria quer saber se ele continuará no São Paulo ou não. Simples assim. O entendimento hoje é que ele não está nem aí para o time, não se esforça, tampouco consegue perder os quilinhos a mais que carrega em campo. Cueva é o camisa 10 do time, mas não joga. Já mostrou que tem futebol para ajudar, mas parece viver com a cabeça em outro lugar, bem diferente de quando chegou.

Sua negociação não está descartada. Dorival Junior foi contratado também para resolver essas pendências que se arrastam no elenco. Sua missão é rearranjar o grupo com os jogadores que tem.

Outro atleta que está na mesma situação é Rodrigo Caio. O zagueiro será interpelado para colocar um ponto final em sua condição contratual. Dorival conta com ele. Ocorre que há negociações em andamento para sua transferência para a Europa. A cabeça de Rodrigo Caio já está na Europa, há três temporadas, diga-se. Ele só precisa definir se vai aceitar as ofertas que tem. O São Paulo sabe do seu desejo de sair. Só quer apressar isso o quanto antes. Tudo para entregar a Dorival um elenco fechado, com o qual ele tentará retomar o caminho das vitórias e, claro, afastar a cruz do rebaixamento, que começa a ficar pesada.