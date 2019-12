Dirigentes do Shanghai SIPG estão no Brasil para oferecer um caminhão de dinheiro a Jorge Jesus

Kia Joorabchian trata de uma possível negociação do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, para a China. O clube interessado é o mesmo que tem o meia Oscar, ex-Chelsea e seleção brasileira, no meio de campo. Chama-se Shanghai SIPG, cuja estrutura não deve nada ao Ninho do Urubu. Hulk também joga na equipe chinesa.

Kia mandou dirigentes chineses à Vila Belmiro no fim de semana para ver de perto como trabalha Jesus. Não foi um dia feliz para ele e seu Flamengo, que perdeu por 4 a 0 para o Santos na última rodada do Brasileiro. Ocorre que os chineses já conhecem o trabalho do português e estão dispostos a oferecer valores que o Flamengo e nenhum outro clube do Brasil têm condições de ao menos igualar. Kia tem boa entrada no futebol do país, que volta a discutir o número de estrangeiros, de 3 para 5 dentro de campo.

Pessoas ligadas ao treinador português diz que ele está seduzido. Jesus tem noção de sua situação no Flamengo. Ele ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e ainda terá condições de faturar o Mundial de Clubes da Fifa. Sabe que não há mais nada para ele competir no Brasil. Dificilmente terá a mesma comunhão que conseguiu neste ano. Como está no topo, pensa que só há um caminho, para baixo, e ele não quer enfrentar os leões da torcida brasileira cujo time fica pelo meio do caminho. Sabe que se sair, deixará um legado e uma história linda.

A trama de Kia Joorabchian é fazer uma troca de técnicos portugueses. Levar Jesus para o time chinês e trazer Vitor Pereira para o Flamengo. Dessa forma, ele ganharia dos dois lados, pois Pereira é seu cliente e já disse que tem interesse em trabalhar no Brasil. Kia usa o momento de alta do técnico português do Flamengo para oferecer outro treinador de Portugal.

Há ainda outras possibilidades ao Flamengo caso Jesus aceite a oferta que receberá da China. Seu nome é Renato Gaúcho, que tem a renovação do seu contrato com o Grêmio nas mãos, mas ainda não assinou a papelada. Recentemente, Renato disse que sua permanência em Porto Alegre ainda não está certa. Jorge Jesus disputa o Mundial de Clubes da Fifa com o Flamengo e só depois tomará sua decisão.