Dois acertos nesta sexta: Inter confirma Taison e Atlético-MG vai pagar R$ 6 milhões a Ronaldinho Gaúcho

A chegada de Taison dará mais ânimo ao Inter para a temporada. O time não repete as boas atuações do ano passado agora com Miguel Ángel Ramírez. O Inter vai ser mais veloz, com certeza. Taison abre defesas com seus dribles em direção ao gol. Ele já está inscrito na Libertadores. Será peça importante também no Brasileirão, que começa no fim de maio. Ele estava fora havia 11 anos. Fez contrato de duas temporadas. É preciso saber suas condições. Ele tem 33 anos. Estava no Shakhtar Donetsk, onde cumpriu contrato e virou jogador livre no mercado.

Foto: Inter

Em Minas, o Atlético-MG ainda sente saudade de Ronaldinho Gaúcho. Quando deixou o clube em 2013, ele também ficou de receber direitos de imagem. Nesta sexta-feira, o clube acertou na Justiça de pagar o jogador, que já parou de atuar. Ronaldinho vai receber R$ 6,3 milhões em 24 prestações. Foi o que deu e ele topou para não ficar sem o dinheiro. O engraçado é que o Atlético investe pesado em seu novo estádio em Belo Horizonte, mas deixa para pagar suas dívidas no banco dos réus. Ronaldinho foi uma das últimas coisas bonitas do time no futebol.

Foto: Atlético-MG