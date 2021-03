Treinadores terão de mostrar mais trabalho e presidentes ficarão mais expostos

A determinar da CBF, após votação dos clubes cujo placar foi 11 a 9, vai sacudir a carreira dos treinadores e também a gestão dos presidentes e diretores de futebol. A regra é a seguinte: o clube começará o Brasileirão 2021 com um técnico inscrito. Se demitir este treinador, poderá inscrever apenas mais um técnico no seu lugar. Caso ocorra uma segunda demissão, o substituto terá de ser um profissional que já trabalhe registrado na comissão técnica ou nas base do próprio clube há no mínimo seis meses. Se o pedido de demissão partir do próprio treinador, não haverá limitação para contratar um substituto. Esse ‘professor’ que pedir demissão, só poderá trabalhar em mais um time na mesma edição do Brasileiro. Se for demitido do seu segundo time na competição, terá mais uma chance de ser contratado.

Foto: Divulgação Corinthians

A nova regra, que dividiu os clubes da Série A, vai mexer com o mercado de trabalho dos treinadores. O primeiro passo que os clubes vão tomar é ter um profissional contratado que pode ser usado como técnico em caso de uma necessidade. Um exemplo disso pode ser encontrado no São Paulo. Vagner Mancini era gestor e assumiu a equipe em determinado momento no passado. Agora, o clube tem Muricy Ramalho para fazer a função, embora ele diga que não será mais treinador. Mas pode acontecer, se o presidente Julio Casares precisar, de Muricy terminar uma temporada na posição. É só um exemplo.

Todos os clubes deverão ter um Mancini ou um Muricy no elenco. E precisa ser remunerado e ter seis meses de carteira assinada. Esse cara vai ter outras funções, mas poderá ser acionado numa emergência.

Os gestores terão também de pensar melhor, escolher melhor seus treinadores. Isso não evita erros e acertos. Recorro aqui a outro exemplo. Quando o Corinthians contratou Tiago Nunes (foto), o clube estava trazendo o melhor treinador do Brasil naquele momento. Ele havia feito um trabalho diferenciado e inteligente no Athletico-PR. Era tiro certeiro para o sucesso. Não deu certo, e ele foi demitido. As trocas, portanto, vão continuar acontecendo, mas num ritmo menos acelerado, de modo a fazer com que o próprio torcedor entenda a necessidade de ter mais paciência. Um treinador precisa de tempo, seja ele quem for. Antes da pressão interna, as cobranças da torcida mexem com a opinião de presidentes e diretores de futebol.

A decisão passará a ser menos passional. Veja o exemplo de Marcelo Gallardo no River Plate. Ele está há sete temporadas no clube argentino, com altos e baixos, vitórias e derrotas, conquistas e perdas de títulos. Fosse no Brasil, teria sido demitido após a derrota para o Palmeiras na Libertadores na sua casa. Para ficar no cargo, no entanto, o técnico também vai ter de ser melhor. Vai precisar mostrar bons treinos, bom entendimento da função, bom poder de convencimento de suas ideias, ideias novas e alternativas, liderança com o elenco e tudo mais que um profissional precisa para se manter empregado.

A determinação da CBF poderá ainda evitar que os clubes gastem tanto dinheiro com rescisões e dívidas com treinadores. Há clubes que estão pagando mais de cinco técnicos que já não estão nem mais no comando da equipe. Atualmente, é uma grande bola de neve.

Ter menos treinadores numa edição também significa que haverá menos emprego na Série A para os ‘professores’. Isso aponta um caminho para bons técnicos e técnicos em começo de carreira, a chamada nova safra, para divisões inferiores, como Série B e Série C e até Série D. A regra poderá ainda empurrar os técnicos para fora do Brasil, em praças menos conhecidas e valorizadas. Não descarto as brechas que os clubes podem arrumar para trocar de técnicos, demitir antes da hora, renegociar. O futebol brasileiro sempre acha brechas. Mas é fato que os clubes, a maioria, aprovaram a nova regra.