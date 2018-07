Dorival Jr. cava seu próprio buraco no São Paulo

O técnico Dorival Jr. já divide opiniões no São Paulo. Há quem torça o nariz pelo trabalho do treinador nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O que mais pesa contra Dorival é o fato de ele apostar em jogadores inexperientes e menos cascudos para salvar o time do rebaixamento. No vestiário, há quem queira também a volta do volante Jucilei. Hoje o jogador é reserva. Esse sobe e desce do São Paulo na parte inferior da tabela, com boas e más apresentações e escalações equivocadas, na opinião de alguns homens fortes do clube, pode custar o emprego do técnico na virada de ano.