Dorival montou estratégia inteligente com ‘tropa de elite’ para entrar no 2ºT, mas o Palmeiras esteve concentrado até o fim diante do Fla

O Palmeiras foi melhor do que os reservas do Flamengo no Allianz Parque na maior parte do tempo, num dia em que a torcida anfitriã fez uma festa bonita dentro e nas imediações do estádio. Dorival Jr., para que fique claro, em nenhum momento menosprezou os donos da casa ao optar por um time misto, com bem poucos titulares. Ele explicou que seu trabalho requer analisar a sequência de jogos da equipe para ver com qual formação vai. Tem sido dessa forma para todos os treinadores do futebol brasileiro. O Flamengo tem Copa do Brasil e Libertadores, além da corrida que faz atrás do líder Palmeiras. E quase que deu tudo errado na casa do torcedor palmeirense neste domingo. O gol do Flamengo no primeiro tempo mostrou que o jogo não seria fácil, mesmo com os reservas do Rio.

Foi o encontro de dois times que vêm jogando com alegria na temporada, ambos com muitas ambições e bom futebol. Eles ainda podem se reencontrar na decisão da Libertadores, mas têm de passar pela semifinal.

Foto: Palmeiras

Os reservas do Flamengo cansaram os titulares do Palmeiras. Foi essa a intenção de Dorival. Com vitória parcial de 1 a 0 ainda nos primeiros 45 minutos, parecia bem melhor do que a encomenda do treinador da equipe carioca. Abel Ferreira estava mais acuado do que o normal, sentado por vezes no banco de reservas. Ele tem sido bombardeado pelos seus desafetos da profissão, como Cuca, Jorginho e Mano Menezes.

O Palmeiras ficou com a bola e foi sempre melhor. Mas teve de correr muito até o gol de empate, marcado por Raphael Veiga, num belo chute de longe. Não foi fácil. Houve muito desgaste para isso. O próprio Veiga demorou para entrar no jogo. Dudu fazia boas jogadas pela direita. Rony não estava naqueles dias, mas a bola chegou bem pouco para o atacante. O Flamengo tentava timidamente na frente, em jogadas mais aceleradas. Mas seu negócio era impedir que o Palmeiras jogasse. Havia uma estratégia.

Todo mundo sabia que a tropa de elite do Flamengo, sorridente no banco de reservas, iria entrar na segunda etapa. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, todos eles mudaram a disputa da metade do segundo tempo para o fim. A bola ficou com o Flamengo, que teve algumas chances de gol. A qualidade triplicou. O jogo era equilibrado. Esse era o plano.

Mas Dorival não contou com o poder de concentração dos jogadores do Palmeiras até o fim, mesmo tendo de se doar mais porque ficou atrás do marcador. A seriedade desse Palmeiras, que não é novidade para ninguém, fez a diferença contra um dos seus principais rivais no Brasileirão. Abel tem treinado seus atletas para uma disputa de 90 minutos. Ninguém desiste. Também era importante para o Palmeiras não perder o jogo, os pontos e a confiança.

Nunca vamos saber se o Flamengo poderia ter vencido o Palmeiras se seus titulares tivessem começado a partida. O empate por 1 a 1 manteve o time de Abel na liderança com o oito pontos para o segundo colocado. Após 23 rodadas, contudo, esse segundo colocado não é mais o Flamengo. Agora é o Fluminense, de Fernando Diniz. O Fla é terceiro, com nove pontos atrás.