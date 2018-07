Dos argentinos de Gareca, dois começam a se destacar: Allione e Cristaldo

Henrique e Leandro, os atacantes brasileiros do Palmeiras, começam a perder espaço para os jogadores da mesma posição trazidos por Ricardo Gareca, os argentinos do time. Com o gol que deu a vitória ao time diante do fraco Criciúma, Cristaldo começa a fazer sombra aos titulares agora de Dorival Junior. O jogador ainda ganhou a torcida com suas palavras de gratidão e carinho nesses meses em que vive no Brasil, e começa a cavar seu espaço.

Cristaldo não é Carlitos Tevez, compatriota que jogou e fez fama no Corinthians antes de partir para a Europa, mas sua raça e vontade de ajudar o Palmeiras são parecidas com as atitudes do colega quando vestia a camisa do clube de Parque São Jorge. Isso pesa no momento do Palmeiras, principalmente porque Henrique e Leandro vivem fase ruim. O primeiro é especilista em perder gols feitos, e também não feitos, e o segundo quase nbão consegue nada entre os zagueiros.

Outro argentino que tem o reconhecimento dos palmeirenses, e até onde se sabe de Dorival Junior, é Allione, sobretudo pela sua condição técnica. Dos ‘hermanos’ indicados e trazidos pelas mãos de Gareca, esses dois certamente poderão ajudar o Palmeiras nessa sua caminhada para fugir do descenso, agora, com um pouco mais de confiança e fôlego.

EM CAMPO

Apesar da vitória, o futebol mostrado pelo Palmeiras nessas duas partidas sob o comando de Dorival Junior ainda é bastante sofrível, em todos os setores do campo: defesa, meio e ataque.