Duas frases, duas bolas fora: de Ronaldo e Aldo Rebelo

Duas frases ditas nesta semana demonstram um pouco a fragilidade brasileira diante da gigante Fifa e da maior ainda responsabilidade de se organizar uma Copa do Mundo, mas que também servem para exemplificar qualquer outra coisa que não fosse o futebol. A primeira delas veio do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, sobre os atrasos e imprevistos de três estádios de três cidades-sede da competição: São Paulo, Curitiba e Cuiabá. Disse o ministro, numa comparação infeliz e até errada: “a noiva sempre atrasa”. Tirando o charme e a tradição de fazer os convidados esperar, o atraso pode significar uma ofensa aos que estão na igreja ou no local marcado para a cerimônia, e o atraso de minutos ou até hora não se compara ao atraso de anos, uma vez que a Fifa credenciou o Brasil em 2007 para começar seus preparativos.

A segunda frase é mais infeliz ainda, e foi dita por Ronaldo Fenômeno. Ele disse: “todos precisam se acostumar ao jeitinho brasileiro”. Ora, não se organiza um evento desse tamanho escorado em puxadinhos ou atalhos, como o atacante sempre fez dentro de campo para chegar ao gol mais rápido e se transformar num dos melhores jogadores que o mundo já viu em ação. O “jeitinho brasilerio” pode valer em outras esferas, algumas condenadas, como na política, e outras mais bem aceitas, como dentro de campo, uma ginga ou uma habilidade fora do normal para superar o outro – futebol é um jogo. Mas para erguer uma Copa, não há jeitinho nem malandragem.

Admiro por razões diferentes essas duas personalidades, Aldo e Ronaldo, mas não é dessa maneira que eles deveriam ter agido para explicar uma deficiência nossa, dos brasileiros de modo geral, de avançar em algumas condições que não dá mais para esperar. Para não dizerem que estou pegando no pé dos homens que deram a cara à tapa e estão fazendo sim uma Copa dentro do Brasil, também sustento esse mesmo pensamento para as coisas da nossa educação. Não dá mais para empurrar nada para debaixo do tapete. E estão tentando fazer isso.

Não há jeitinho nem noiva atrasada nos combinados com a Fifa, não que a Fifa não possa fazer comnbinados, mas porque é o nosso nome que está em jogo. O nome do Brasil. O que há é uma lista de deveres e obrigações que deveriam ser cumpridas para a boa imagem do País e ponto. Entendo que dificuldades existem e que incidentes acontecem o tempo todo, mas como país-sede e gente séria que somos, deveríamos assumir nossas deficiências de outra forma e focar nos gargalos antes que eles se tornem problemas, como as obras das arenas de Cuiabá e Curitiba, sobretudo, já que o Itaquerão seria entregue no prazo não fosse o acidente com o guindaste que vitimou dois operários.

[poll id=”87″]