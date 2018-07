Duas reclamações contra a arbitragem são registradas pela TV

O técnico Dorival Jr não pensou duas vezes em reclamar da arbitragem para o quarto árbitro na partida do Santos contra o Vitória, no Barradão. “Arbitragem brasileira…”, disse, em tom contestatório sobre as decisões do juiz Rodolpho Marques, do Paraná. O treinador estava uma fera à beira do gramado. Na mesma partida, no intervalo, ao descer para o vestiário, o meia Dagoberto metia o pau no assoprador, inconformado com com lance que gerou um dos gols do rival. Ele já havia levado cartão amarelo por reclamação assim que o juiz apitou o fim do primeiro tempo. Dagoberto partiu para cima do árbitro para lhe passar um sabão. Não teve como fazer isso.

Irritado, tratou de condenar o juiz para a repórter do SporTv. “O futebol brasileiro está uma vergonha. CBF, o nosso futebol está uma vergonha!!!!”, disse o meia do Vitória.