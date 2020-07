Dudu fará falta ao time dentro de campo, mas nem tanto no vestiário do Palmeiras

Dudu e Palmeiras aguardam para esta semana passo decisivo para a venda do atacante. O time do Catar, onde será disputada a Capa do Mundo de 2022, continua interessado no bom atleta. O jogador fará muita falta à equipe paulista dentro de campo. Ele tem sido o principal atleta do Palmeiras. Era assim com Felipão, foi assim antes dele e agora também é com Vanderlei Luxemburgo. Dudu é importante para o Palmeiras e tem a torcida a seus pés. Mas ele não fará tanta falta no vestiário, na convivência com colegas e alguns profissionais que fazem o time funcionar todos os dias.

Foto AG. Palmeiras

Para esses, será um alívio a saída do atacante depois de cinco temporadas no clube, onde Dudu fez muitos amigos, mas também deixou muitos profissionais saturados e incomodados com sua presença. Dudu, segundo informações chegadas a esse blogueiro, faz muita gente no Palmeiras torcer o nariz com sua presença, seu jeito de craque da equipe e todas as vantagens que isso lhe confere à carreira dentro do elenco.

O fato de estar no Palmeiras há cinco anos faz dele um dos jogadores mais antigos do grupo, portanto, o mais folgado também. Isso é normal. O problema é ser folgado acima da conta. Isso traz consequências. Não há problemas com Dudu no time, mas haverá carinhas aliviadas caso o negócio com o time do Catar se concretiza de fato. O nome do clube é Al Duhail, que promete pagar R$ 80 milhões pelo atacante. Dudu ficaria no Catar no mínimo até a Copa do Mundo.