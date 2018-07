Dudu merece a acusação no STJD por agressão ao árbitro na final do Paulistão

Que o código disciplinar do futebol seja severo demais, isso não se discute, mas Dudu merece ser enquadrado por agressão ao árbitro na final do Paulistão, quando o time foi derrotado para o Santos nos pênaltis. A pena poderá chegar a um ano, ter redução para seis meses e acabar com pagamento de cestas básicas, o que é legal para as entidades que recebem, se é que recebem. Tudo pode acontecer no Tribunal, como bem sabe o torcedor. O fato é que Dudu partiu para cima do juiz Guilherme Ceretta de Lima, que estava de costas e não pôde se defender, na covardia. Agrediu o assoprador. Claro que estava de cabeça cheia, revoltado por uma falta estranha, mas principalmente pelo cartão vermelho recebido.

Dudu chegou para ajudar o Palmeiras e ganhou moral com o treinador e também com a torcida. Desde que foi comparado a Edmundo, comporta-se como se já estivesse pronto para ser o que um dia pode virar no clube, craque, com o nome reverenciado pelos palmeirenses, mas o que ainda não é. Dudu tem qualidade, é atrevido como tem de ser diante dos beques, mas ainda não fez nada para se achar tanto. Calma, lá. Pior. Anda fazendo coisa errada, anda esquentadinho demais e agora paga por falta de cabeça. Isso sem querer entrar no mérito do pênalti perdido contra o Santos no jogo em São Paulo, o que poderia ter deixado o Palmeiras em melhor situação na Vila. Mas esse é outro assunto.

Dudu foi arrolado em três artigos, um deles, o de agressão, tem pena mínima de 180 dias, sem período de gancho máximo. Não acredito que seja para tanto. Pagar punição de três jogos estaria, na minha opinião, de bom tamanho. Ocorre que a CBF e a Comissão de Arbitragem têm cobrado dos jogadores e de seus respectivos clubes e dirigentes um pouco mais de respeito com a arbitragem. Recentemente, foi pedido para que os jogadores deixassem o juiz trabalhar em paz e parassem com essa cobrança exagerada a cada lance marcado durante a partida.

Portanto, não seria totalmente absurdo se Dudu fosse usado de exemplo sobre esse assunto, de modo a aplicar no atacante do Palmeiras uma pena pesada que fosse vista pelos outros atletas como sinal da falta de tolerância que o STJD terá no Brasileirão. A CBF e a Comissão de Arbitragem podem pressionar o Tribunal a usar o caso de Dudu para mandar seu recado. É isso que está em jogo.