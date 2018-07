É hora do Plano B no Palmeiras: o velho e bom ‘bicho’

Amigo do futebol, hoje a bola vai rolar. Tem rodada grande pelo Brasileirão. A primeira leva começa às 19h30. E entre os pegas nesse horário tem Bahia e Palmeiras, em Salvador. Mais 90 minutos de sofrimento para o palmeirense, e nova esperança de somar três pontos e engrenar no torneio, não para ganhar, mas para se salvar. Dureza! Essa condição me lembra a derrocada de 2002, quando o time foi achando que se salvaria e caiu diante do Vitória, no Barradão, após perder por 4 a 3. Estava na Patagônia chilena e fiquei sabendo do resultado pelo amigo José Eduardo de Carvalho, jornalista dos bons.

Depois das três derrotas seguidas, para São Paulo, Coritiba e Náutico, não há mais o que fazer. Não tem preleção capaz de erguer esse time e motivar o efetivo. Nem o Sermão da Montanha dá jeito no elenco do Palmeiras. O que não quer dizer que todos já estejam condenados.

Não estão, embora a segunda divisão se avizinhe a cada jornada. Há ainda uma última tentativa, e nada católica, diga-se, mas muito alinhada aos princípios do futebol brasileiro: o pagamento de ‘bicho’.

O presidente do Palmeiras tem a chance de motivar esse grupo com dinheiro, pagando bicho, dobrando a gratificação, estipulando prêmios por vitória. E prêmios gordos. A sugestão me foi dada, com ar de seriedade, por um amigo palmeirense em desespero. Imagino que há muitos na mesma situação. Não compactuo, digo também, desse expediente, por achar que jogador de futebol já recebe para isso e entender como tremenda sacanagem ganhar ‘bicho’ para fazer o que o salário já paga. Ocorre que o centenário futebol ainda guarda aspectos tradicionais de sua existência, e aqui no Brasil esse procedimento já ergueu muitas equipes entregues – condição em que o Palmeiras se encontra nessa fase. Ontem, por exemplo, o time treinou com membros da comissão técnica porque não tinha atletas suficientes em condição de jogo.

Há, no entanto, uma casca de banana nesse caminho. É a forma com que a bufunfa é oferecida ao grupo. Se Tirone resolver apostar nisso, precisa fazer a oferta com cautela para não ferir brios, rotular o elenco, piorar o clima que já é péssimo. Kleina pode ser o mensageiro dessa proposta, já que está no clube há pouco tempo. Pode até assumir a ideia, muita usada também em times menores, como a Ponte, de onde veio, cujos salários são inferiores aos dos grandes.