E o Corinthians vai pagando jogador para atuar nos rivais

Corinthians e Botafogo ainda negociam a transferência do atacante Emerson, que já é página virada no time do Parque São Jorge e até no Rio está. Não deveria, mas o autor dos gols do Corinthians na campanha vitoriosa da Libertadores de 2012 sai pelas portas dos fundos, sem agradecimento ou reconhecimento. Descobriu-se que Emerson não serve mais. Tchau, Sheik!

Ocorre que o Corinthians só tem o Botafogo para repassar o jogador e oclube paulista quer algumas garantias financeiras. Emerson não aceita receber metade do seu salário do Botafogo. Desconfia que o time do Rio não vai pagar. Então, quer que o Corinthians continue bancando seus R$ 500 mil mensais e se ajeite com o parceiro de General Severiano. O Corinthians também não confia no Botafogo e por isso busca as tais garantias. O negócio começa torto e torto tem chance de acabar.

Para a diretoria corintiana, esse tipo de transação, com o clube ‘se livrando’ de metade do salário de um jogador que não utiliza, é bom negócio. Para muitos, é uma provocação continuar pagando R$ 250 mil para Emerson jogar num rival, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. É a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Cada um enxerga de uma forma.

Vale lembrar que essa condição começa a ser comum no Corinthians. O clube paga R$ 400 mil/mês para Alexandre Pato jogar no São Paulo. Esse acordo vai até 2016. Paga também R$ 150 mil/mês para Douglas vestir a camisa do Vasco. E agora deverá pagar por Emerson no Botafogo: R$ 250 mil. Como disse, há duas maneiras de ver a situação. Os otimistas do Parque São Jorge acham que o Corinthians economiza R$ 800 mil por mês. Os pessimistas defendem que o clube rasga essa mesma quantia a cada 30 dias e, pior, reforçando os adversários.

Na lista dos negócios do Parque São Jorge, está acertado que Elias, o mais novo reforço e que só pode jogar após a Copa, vai embolsar R$ 500 mil por mês. Mas enquanto não puder entrar em campo, só vai ganhar R$ 100 mil.