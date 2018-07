É partida para fazer a Vila tremer

A Vila Belmiro vai tremer na partida desta quarta-feira entre Santos e Flamengo. Sem olhar para a tabela, digo que o jogo marca o encontro de duas grandes equipes do Campeonato Brasileiro candidatas ao título. Talvez as melhores até. O Santos tem sofrido com a falta de jogadores emprestados para a Seleção, como Ganso e Neymar, que estarão em campo. E vai continuar sofrendo até o fim da temporada com isso.

Em condições diferentes, com o elenco completo em campo, é um timaço, maduro e com um treinador que entende do riscado. É muito mais time que o líder Corinthians (os corintianos vão me detonar). Há nesse caminho um outro problema: o fato de o Santos já ter faturado a Libertadores. Não deveria ser assim, mas isso amolece o grupo, passa o sentimento de dever cumprido e a equivocada impressão de que não é mais necessário correr até dezembro.

Muricy, tenho certeza, não permitirá isso, embora ele mesmo tenha sido campeão continental junto com o time.

O adversário desta quarta na Vila é de respeito, merece destaque. O Flamengo leva para Santos ingredientes de encher os olhos de quem gosta de bom futebol. No banco, é Muricy contra Luxemburgo. Dois treinadores competentes, que sabem motivar suas equipes e que catimbam como ninguém. Só eles já valem um capítulo da história desse jogo.

É preciso saber como o santista vai receber Luxa, que já deu muito ao clube, mas é sempre hostilizado na Vila.

Em campo, o Fla leva o que tem de melhor: Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. Os dois terão de comer grama para provar que o descanso forçado contra o Ceará (eles forçaram o terceiro amarelo para não enfrentar o time do Nordeste) valeu a pena, como imaginaram. Terão de jogar muito e recuperar os dois pontos perdidos no empate do Fla na última rodada, em Macaé.

Esse jogo não dá para perder.