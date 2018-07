É preciso acabar com a torcida nos estádios brasileiros

Não dá mais para negociar ou tentar corrigir torcedores que só pensam em brigar nos estádios, que olham para os adversários como inimigos mortais e que estão pouco se lixando para as consequências e penas impostas a seus respectivos clubes. As cenas mostradas pela SporTV neste domingo, da selvageria entre torcedores de Atlético-PR e Vasco, na Arena Joinville, em nada lembrava futebol, a maior paixão do brasileiro.

O que se viu foram agressões covardes e sem qualquer gota de sanidade de seus praticantes, dos dois lados, sem santos. Havia a vontade de matar. Era uma selvageria sem tamanho, que fez com que os jogadores em campo parassem de jogar e clamassem por paz, para que não brigassem. Os treinadores dos dois clubes, mais velhos e experientes, pareciam incrédulos com tudo aquilo. As cenas eram chocantes. O futebol brasileiro desceu um ou mais degraus em relação ao futebol mundial. A Fifa poderia punir a CBF, que puniria os clubes (todos), que puniriam os torcedores. O problema é que há uma Copa no nosso quintal.

A organização do nosso futebol chegou ao fundo do poço também. Havia 80 seguranças privados dentro do estádio e 120 policiais militares fora dele, porque assim se programou em Santa Catarina por determinação dos poderes públicos e privados. Erraram os organizadores. Mas de todos os envolvidos, os torcedores são os principais responsáveis pelo que aconteceu em Joinville.



Quatro pessoas foram hospitalizadas em estado grave. Felizmente, de acordo com as informações médicas do Hospital São José, até o fim da noite de domingo, ninguém corria mais risco de morte. Para mim, acabou: o torcedor precisa repensar seu jeito de torcer. Só esses cara não entenderam ainda que a violência está fora de moda, na verdade, nunca esteve em alta. Os jogadores se abraçam em campo antes e depois das partidas, são todos amigos, como deve ser sempre. Os dirigentes se juntam nas reuniões da CBF ou o equivalente e negociam lado a lado, para depois festejarem nas churrascarias. Só esses torcedores continuam na idade da pedra. Chega, pelo amor de Deus.