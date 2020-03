É preciso engrossar o coro de atletas, técnicos e presidentes que clamam para parar o futebol

A primeira medida se mostrou acertada, independentemente da perda de dinheiro das bilheterias. Refiro-me ao futebol sem público em tempos do novo coronavírus. Mas isso não se mostra suficiente diante das informações terríveis vindas da Europa, sobretudo da Itália, o novo epicentro do vírus. O Brasil tem de tirar lições dos europeus ou do que os europeus não fizeram, mesmo contra argumentos e ações totalmente irresponsáveis de alguns dos líderes políticos do Brasil. É preciso parar tudo. Os próximos 30 dias se prenunciam catastróficos para o País. Não há como continuar a vida do jeito que levamos. Futebol pressupõe vestiários com mais de 25 jogadores, convívio próximo, toques, abraços.

A classe pede para parar. Jogadores não querem jogar. Há muito receio. Técnicos, como Renato Gaúcho, falam com todas as letras que é preciso parar. Eles ficam expostos, enquanto que os cartolas estão em suas salas aconchegantes ou trabalhando de suas casas. O dinheiro é o maior entrave. O presidente do São Paulo, Leco, admitiu que o clube perdeu R$ 1 milhão de bilheteria, livre de taxas, no jogo de sábado com o Santos no Morumbi. Mesmo assim ele entende que o Paulista deve parar. A CBF já decidiu que não vai continuar com as competições nacionais.

Esse ano será diferente. Paciência. Talvez assim o mundo recomece, quando tudo passar, de forma diferente. Talvez voltemos a dar a importância que o esporte, principalmente o futebol, mas não só ele, merece no nosso País e em todos os cantos do planeta. Precisamos do esporte, mas a hora é de pensar na saúde de todos, avaliar as condições que o Brasil tem para suportar essa pandemia. Não tenho dúvidas de que tudo vai parar nesta semana e aí as pessoas responsáveis terão de tomar as decisões cabíveis. É preciso entender os novos caminhos e necessidades.