É preciso respeitar a opção de Neymar de querer permanecer no Brasil

É pouco provável que Ronaldo e Mano Menezes, assim como Muricy Ramalho e Ronaldinho Gaúcho, estejam errados em aconselhar Neymar a tentar a vida na Europa a fim de fazer frente a Lionel Messi, o craque do Barcelona que reina sozinho no Velho Continente. Uma coisa é ficar no Santos e ser feliz ganhando R$ 3 milhões por mês. Outra, bem diferente, é se mandar para um clube europeu e se fazer reconhecido no planeta.

O presidente do Santos, Luis Alvaro, insiste em espantar os que tentam fazer a cabeça do garoto, que até agora parece mesmo decidido a continuar sua vida em Santos e na Vila. Uma pena. Neymar tem potencial para arrebentar em qualquer clube do mundo. Basta querer e se focar. É um desafio sem dúvida e que somentes o grandes estão preparados para ele.

Talvez Neymar não esteja. É uma opção. E todos têm de respeitá-la.