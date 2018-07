Elano chegou a chorar com a lambança que fez na Vila ao brincar na cobrança do pênalti – gol que depois se constatou ter faltado ao time. Brincar é a palavra certa. Porque foi isso que ele tentou fazer com a cavadinha em Felipe. Tentou humilhar e foi humilhado.

Logo ele que já havia isolado aquela cobrança na Seleção Brasileira na partida contra o Paraguai que eliminou o time da competição de forma medíocre, com os quatro pênaltis perdidos. Elano deixou a Argentina arrasado. Na Vila, ele teve a chance de se redimir. Poderia ter cobrado o pênalti com seriedade, vontade, de bico se fosse o caso. Não era hora de brincadeira.

Preferiu repudiar o rival. Tomou vaia e depois pediu respeito ao torcedor pelos cinco anos de clube e boas conquistas. Exagerou. Desta vez eu estou com o torcedor. Elano mereceu as vaias e isso nada tem a ver com sua carreira. Tem a ver com o que fez contra o Flamengo, o pênalti irresponsável de um jogador responsável. Vai pagar pelo preço.

O próprio Muricy disse a ele que o torcedor santista pegou leve. Pelo que fez, merecia mais. A solução é voltar a jogar o que sabe, o feijão com arroz de sempre.