Elenco do Palmeiras está rachado entre os garotos e os jogadores mais veteranos

Luxemburgo deixou o Palmeiras com o elenco rachado. De um lado, há os garotos vindos da base, reverenciados pela torcida e pela diretoria. Do outro, há os veteranos, que seguram o rojão quando a coisa aperta. Ocorre que esses dois grupos não se bicam mais. Os atletas mais velhos são os mais cobrados, não estão jogando bem e ouvem que somente os meninos estão ajudando o time. Então, estão deixando os meninos correrem e tentarem resolver as partidas.

Os garotos já perceberam isso, não estão nem aí porque pedem passagem, mas também não estão mais a fim de correr por quem não quer suar a camisa. Time assim não ganha nada. Faz quatro rodadas no Brasileirão que o Palmeiras não sabe o que é somar pontos. Perdeu para Coritiba e Fortaleza sem ver a cor da bola. Estacionou nos 22 pontos e vem descendo a ladeira na tabela. Olha para cima para enxergar os primeiros colocados.

O novo treinador, que ainda não foi anunciado, terá de resolver isso assim que pisar na Academia. Dever ser mesmo o espanhol Miguel Angel Ramirez, de 35 anos, que está no Independiente del Valle. Diretores do clube brasileiro colocaram a proposta a mesa. Há uma multa de R$ 5 milhões a ser paga. O Palmeiras vai bancar isso. O negócio só não será concretizado se o espanhol disser não. Não quero. Caso contrário, ele assume após a sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, este mês ainda.

Unir e reformular o elenco serão seus primeiros trabalhos, claro, além de melhorar o time em campo nas próximas partidas. Não há garantia nenhuma de que consiga fazer o Palmeiras forte com os jogadores atuais. A chegada de qualquer reforço implica na saída de outro atleta. O Palmeiras está disposto a atender aos pedidos do treinador. Entende que o grupo pode render mais, mas também não suporta mais a “preguiça” de alguns da equipe.