Eliminação do Palmeiras para o São Paulo teve requintes de crueldade que lembram a ‘era da fila’

Os 90 minutos da partida do Palmeiras com o São Paulo nesta quinta teve requintes de crueldade que somente o futebol pode proporcionar. Quase todos os ingredientes de um grande drama estavam presentes no gramado do Allianz Parque. Quem acompanha futebol e morre de amores pela modalidade sabe exatamente do que estou falando. No último ato, momentos antes de as cortinas se fecharem, a desgraça para um, o Palmeiras, e a glória para o outro, o São Paulo.

Em 15 minutos, com um futebol envolvente e rápido, o Palmeiras arrancava a vantagem do empate do São Paulo e se ‘classificava’ com o segundo gol na somatória dos resultados. Parecia que seria um passeio e que mais uma vez o rival do Morumbi seria eliminado de forma trágica como ocorreu no Paulistão após ganhar a primeira partida por 3 a 1. O São Paulo não via a cor da bola e o Palmeiras jogava bem, com gols e chances desperdiçadas, bem ao estilo do time nas últimas temporadas, na era em que ganhou um patrocinador endinheirado. Dominava o jogo e os torcedores no estádio não tinham a menor dúvida de quem passaria para as quartas de final da Copa do Brasil.

Mas como tantos bons dramas, o destino muda. O Palmeiras teve a chance no segundo tempo de matar a partida, com o pênalti desperdiçado por Raphael Veiga, um dos melhores nesse fundamento no futebol brasileiro. Pior. No minuto seguinte ao erro, pênalti para o São Paulo em cima de Calleri. O juiz entendeu que houve a falta com a ajuda do VAR. Vi de outra forma.

O fato é que começam ali os requintes de crueldade da partida para o Palmeiras. Além de perder sua cobrança, Veiga viu o adversário diminuir a vantagem e voltar para o jogo. O resultado de 2 a 1 levava a decisão para os tiros livres. Nenhum dos times se expôs tanto mais, embora o Palmeiras tentou o gol mais do que o São Paulo.

O que já seria uma tormenta para o torcedor palmeirense após estar em vantagem e ter a chance de fazer 3 a 0 e matar a decisão, se transformaria em um pesadelo, como há muito não se via dessa maneira, cruel. Na decisão dos pênaltis, Raphael Veiga abriu a contagem com novo erro. Parou nas mãos de Jandrei. Duas cobranças erradas na mesma partida. Logo ele, que tinha empilhado 24 cobranças seguidas certeiras. E assim foi até o Palmeiras errar mais e ser eliminado dentro de sua casa para o rival do Morumbi, com gol de Igor Gomes.

Quem acompanha o Palmeiras desde sempre, não deixou de comparar o que aconteceu nesses 90 minutos com a fase da fila do time, décadas atrás, quando tudo parecia bem encaminhado, mas nunca dava certo. Eram anos doídos para os palmeirenses, a exemplo do que foi nessa noite de quinta-feira. Assim, o Palmeiras fica pelo caminho em uma das principais competições da temporada. Queria ganhar, mas não teve competência para avançar, errando um fundamento, cobrança de pênaltis, que se torna o mais novo fantasma no clube. Desde que Abel Ferreira chegou, o Palmeiras nunca ganhou uma classificação nos pênaltis. É um problema a ser atacado.

O Palmeiras não é mais o time dos anos da fila, e parece que nunca mais será, mas que esse jogo com o São Paulo lembrou, lembrou. O time aposta agora suas fichas no Brasileirão e no tricampeonato seguido da Libertadores. Nenhum deles será fácil, como não tem sido para nenhum time do futebol nacional. O torcedor entendeu o que aconteceu no Allianz com o time e com um de seus principais jogadores.