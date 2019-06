Eliminações e jogadores caros podem ser explicações para falta de pagamento no São Paulo

Falta dinheiro no caixa… O São Paulo estaria sem dinheiro para pagar direitos de imagens de alguns de seus jogadores. O clube não fala abertamente nisso. Eliminações na Copa do Brasil e Libertadores tiraram do time a possibilidade real de ganhar mais dinheiro na temporada. Quase R$ 20 milhões. Sem esse montante, o São Paulo teve de repensar suas finanças. Há o aluguel do Morumbi para a Conmebol por causa da Copa América, mas isso não está nem perto dos valores que o clube deixou de ganhar nas competições em que caiu fora. Estamos falando de R$ 350 mil. O clube também contratou jogadores caros, como Alexandre Pato (foto) e Tchê Tchê. Isso pesa.

Balanço foi bom… Em 2017, o São Paulo teve em seu balanço o registro de R$ 188 milhões em vendas de jogadores, registrando superávit de R$ 15 milhões. Em 2018, as vendas contabilizaram R$ 132 milhões, com superávit de R$ 7 milhões. Lá atrás, jogadores como Cueca e Prattos foram vendidos para fazer dinheiro. Houve outros. Agora, com a janela de transferência da Europa se abrindo e prometendo esquentar em julho e agosto, o clube não descarta a possibilidade de negociar alguns atletas do elenco. Arboleda é um deles. Antony pode ser outro. A folha de pagamento certamente será reduzida pelas baixas que já foram colocadas no mercado, como Nenê e Jucilei.

Cuca no comando… A reformulação é tocada por Cuca, portanto, trata-se de uma reformulação técnica. Mas ela também vai de encontro ao que deseja e precisa a diretoria. Gastar menos e honrar suas dívidas. O torcedor são-paulino não deve se surpreender com a venda de alguns jogadores importantes do elenco. O São Paulo vem adotando essa postura faz algum tempo. Não deverá parar. O problema é que o time precisa de conquistas, levantar taças, e se continuar dessa maneira, isso não vai acontecer tão cedo. Aí a torcida fica na bronca.