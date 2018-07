Em jogo, Lusa, Fluminense e o futebol brasileiro

A semana vai ser decisiva para a Portuguesa, de expectativa para o Fluminense e importante para o futebol brasileiro. A Lusa volta a se sentar no banco dos réus do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para saber se os procuradores do Tribinal Pleno vão confirmar sentença dada ao clube pelos seus colegas da Primeira Comissão Disciplinar, que condenaram o time por ter usado um jogador, Héverton, fora de condições. Qualquer decisão contrária à Portuguesa leva a equipe para a Segundona. Com os 5 a 0 do primeiro julgamento, não seria demais dizer que o clube do Canindé está com o pé na cova.

O julgamento leva também muita expectativa aos torcedores, dirigentes, comissão técnica e sobretudo jogadores do Fluminense. Tudo porque se a Portuguesa for novamente condenada no tribunal, perderá quatro pontos e assim terá sua posição na tabela alterada para baixo, exatamente na vaga do time carioca. A Lusa então cairia e o Fluminense ressuscitaria. Após os 5 a 0, o Flu já se vê novamente na Série A do Nacional. Mas espera a confirmação dos senhores procuradores.

Por fim, a semana será importante para o futebol brasileiro porque uma condenação da Lusa resgata a velha tradição de decidir os rumos da bola sobre um tapetão estendido nos tribunais desportivos, uma praga da qual muitos achavam estar livres. Vão mudar a tabela após o apito final do árbitro.

Os argumentos dos dois lados são os mesmos do primeiro julgamento, talvez com mais tinta em detalhes. A Portuguesa é acusada de usar um jogador irregular. Não deveria. Tem de pagar. O STJD pode multá-la, puxar-lhe a orelha, aplicar penas duras em dinheiro ou rebaixá-la. Serão nove procuradores a julgar não só o destino da Lusa, mas também do Fluminense e, principlamente, do futebol brasileiro.