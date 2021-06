Em texto para o ‘La Nacion’, Hernán Crespo se rende ao avanço do futebol da Europa

Com o título “O Campeonato da Europa nos lembra que estamos perdendo terreno”, o treinador do São Paulo explora a diferença das partidas da Eurocopa em comparação aos jogos da Copa América, do Brasil, onde trabalha, e de sua Argentina, camisa que já vestiu por muitos anos e que é comandada por Messi. O texto é do La Lacion. Crespo tem uma visão muito boa do futebol e de suas necessidades dentro de campo.

Foto: Rubens Chiri/SPFC

“A comparação é uma tentação, hoje em dia acontece a mesma coisa com todos nós. Assistimos à Eurocopa, assistimos à Copa América … e é inevitável. Além do jogo, o produto futebol surge como um conceito. O estado dos campos já impõe uma diferença, e a intensidade do jogo e também do físico dos atletas. As estruturas corporais dos protagonistas de um torneio e de outro são contundentes. E não se trata de frivolidade nem de objeção às aparências, não, vou tomar isso como um gatilho para me aprofundar em uma análise que realmente me preocupa”, disse o treinador argentino que ainda patina para fazer seu São Paulo jogar bem e ganhar jogos no Brasileirão após festejar o Paulista.

Crespo tem uma visão de técnico, mas também de jogador que foi, tanto na sua Argentina, com a camisa do River Plate, quanto na Itália, no Parma e na Inter de Milão. Ele escreve no La Nacion: “O que me preocupa é o atrito, a competição direta com os melhores, que é o veículo do crescimento. E com a adição da Liga Nacional Europeia, o calendário ficou praticamente sem janelas. Perdemos a possibilidade de nos testarmos com os europeus, de encontrarmos o nosso ponto de atraso ou de evolução, e eles impuseram amigáveis ​​contra equipes que não são referências. Perdemos os duelos com a Alemanha, com a Itália, com a Inglaterra, que nos serviram de verdadeira medida. Futebol é emocional, claro, mas também físico. Depois de um acidente, você sabe se está preparado ou se falta muito mais horas de aparelho e academia. O ritmo das partidas da elite é irreproduzível com times menores. Os grandes cruzamentos também são jogados em grandes estádios. A bola corre diferente no bilhar, chega rápido e o obriga a resolver imediatamente.”

Ele faz um alerta interessante, que nos ensina a pensar diferente, que o resultado é apenas uma consequência de muito mais dentro de campo. “Em campos ruins, antes de resolver, você deve garantir o controle. Tudo vai junto. Você está perdendo segundos e a elite não vai perdoá-lo. Estávamos ficando sem unidade de medida. A Europa tem uma vantagem sobre nós. Teremos de lutar, reivindicar. O que não podemos fazer é aceitar, é claro, que nosso destino é a conformidade.

Sua conclusão é fácil. “Estamos perdendo terreno. Historicamente, os europeus eram fisicamente mais fortes do que os sul-americanos e tinham menos virtudes técnicas do que nós. Mas eles não pararam de crescer. Melhoraram no desenvolvimento físico e aperfeiçoaram o passe e a recepção, enquanto perdíamos o drible. Na Copa América, gostaria de perceber mais respeito pelas raízes históricas da região, mais dribles que gostaria de ver. Ou, se tivéssemos decidido mudar o paradigma, fazer melhor o que a Europa executa tão bem, que é o benchmark. Melhoraram o que faziam bem e também melhoraram o déficit, e na América do Sul não driblamos mais como antes. Vamos tirar o Messi, vamos tirar o Neymar e você não vê mais tantos vestígios que representam a nossa história. Nossos dribles, nossos instintos e nossa agressividade competitiva foram suficientes para igualar e até superar os europeus. Hoje ficamos com uma ferocidade competitiva.”

Crespo não deixa de comentar sobre a seleção argentina em apresentação no Brasil na Copa América. “A Argentina vai, busca, insiste, fere, converte e depois tenta administrar o jogo. Ele ainda não encontra o conforto, a comodidade para administrar o tempo. Vamos revisar a genética do futebol argentino globalmente. O que seu plano de rota indica? A seleção se sente confortável com a bola, gera rajadas de futebol ao tentar ser protagonista. A Argentina está respeitando o que veio fazer na Copa América, é consistente consigo mesmo. E como todo grupo de talentos, avança, dói e sofre.”

O treinador do São Paulo também aborda a participação de Messi no time. “Vamos concordar que se Messi tiver menos rotas, haverá mais chances de ele ser decisivo no gol rival. Mas mesmo quando a Argentina diminui sua linha defensiva, ele é decisivo do outro lado. Conceitualmente, Messi está em um nível superior a todos. Se nos perguntarmos onde é conveniente para a Argentina que Messi se mova para ser decisivo na rede contrária, haverá consenso em apontar que é o mais alto possível. Agora, isso significa que se você começar de um ponto mais distante, você perderá influência? De maneira nenhuma. Não se trata de apontar o que é certo e o que é errado. Não. Existem duas versões: Messi perto da área rival pode ganhar faltas, chutar lances livres, filtrar assistências ou converter a si mesmo. Messi depois é cerebral, vai somando passes, tecendo jogadas e, entendendo o conceito, fica ainda mais Maradona. Por quê? Por levar mais rebatidas, vemos ele envolvido em jogadas incômodas que exigem muita coragem, com corridas longas onde recebe mais faltas. E ele se levanta, e não reclama, e os encara de novo … lindo. Quando vemos que eles batem nele e ele continua indefinidamente, nós adoramos. Ligamo-nos porque somos viscerais. E esse Messi desperta muita empatia com o público. Messi é fantástico.”