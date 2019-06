Era a grande chance de ver Neymar contra Messi num histórico Brasil versus Argentina

Uma pena… Os amantes do futebol devem estar se contorcendo de raiva porque não poderão ver na próxima terça-feira um duelo entre Neymar e Messi, no já marcado encontro Brasil x Argentina pela fase de semifinal da Copa América. O jogo será no Mineirão, mesmo palco onde a seleção brasileira já ganhou muitas vezes, mas também onde amargou o 7 a 1 diante dos alemães na Copa do Mundo de 2014.

Cortado após contusão… Mas o duelo entre os craques não acontecerá, infelizmente. O jogador do Brasil foi cortado porque machucou o tornozelo no amistoso contra o Catar. Os médicos da CBF não deram a Neymar a possibilidade de ele se recuperar a tempo de fazer partidas decisivas nas fases mais agudas da competição.

Sem Neymar, Brasil é comum… Seria muito interessante acompanhar numa semifinal Messi x Neymar. O camisa 10 da Argentina não faz uma boa Copa América, mas toda vez que ele entra em campo, todos esperam o melhor de Messi, como aquele que nos enche de alegria com a camisa do Barcelona. Suas atuações são decisivas e importantes. Da mesma forma, com Neymar em campo, a seleção de Tite fica mais leve, mais atrevida e melhor. Sem ele, o time parece um amontoado de bons jogadores sem saber ao certo o que fazer em campo e tentando de todas as formas superar rivais mais fracos.

Falta uma apresentação de gala… Messi e Neymar era o duelo desta Copa América. Sem Neymar no Brasil e com Messi na Argentina, acredito mais no rival. Messi está acostumado a fazer grandes jogos. Aqui mesmo no Brasil, em 2014, ele conduziu sua Argentina à final do Mundial e por pouco não ficou com o título. A Alemanha ganhou de 1 a 0, mas a Argentina teve ótimas chances de gol. Nesta Copa América, seu futebol rende mais a cada partida, mas ainda falta uma apresentação de gala. O fato é que ele estará em campo na terça e Neymar não. O craque brasileiro viu a classificação do Brasil contra o Paraguai das tribunas, ao lado de Medina e do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Não estava fazendo o que sabe, jogar futebol.

Só um em campo... Então, na terça-feira, no grande duelo da competição, em Minas Gerais, só haverá um fora de série em campo: Messi, para infelicidade dos torcedores das duas seleções.