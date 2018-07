Esperamos 15 rodadas para ver os quatro grandes de São Paulo classificados

Depois de 15 rodadas da fase de grupos, em que os grandes de São Paulo se valeram de formações mistas em boa parte da disputa, com a cabeça na Libertadores, exceto o Santos, o Paulistão chega à etapa mais emocionante e decisiva do torneio, com confrontos eliminatórios e únicos, conforme reza o regulamento. Ganhou avança. Perdeu cai fora. A fase de quartas de final do Estadual terá os quatro principais times do Estado: Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, com rivais que prometem vender caro o resultado nos próximos 90 minutos. O Osasco Audax, por exemplo, ficou na frente do rival do Morumbi, o que teoricamente lhe dá a condição de favorito. Santos e São Bento medirão forças na Vila porque a equipe da Baixada fez melhor campanha. Os clubes mais bem colocados na chave ganham o direito de mandar a partida ou, se preferir, vender o mando para arrecadar mais dinheiro.

Dono da melhor campanha da fase classificatória, o Corinthians fará do Itaquerão um inferno para o jogo contra o Red Bull. Tem sido assim nas partidas em sua casa, com boa presença de público e futebol quase imbatível diante dos rivais.

Coube ao Palmeiras as últimas emoções para saber se o time confirmaria sua vaga entre os oito classificados do Estadual. Dos grandes, foi o único que entrou na última jornada sem saber seu destino. Como a chave sempre se mostrou equilibrada, qualquer um dos cinco representantes (Palmeiras, São Bernardo, Ponte Preta, Novorizontino e Ituano) poderia ficar com as duas vagas do grupo. Mas com a vitória sobre o Mogi por 2 a 1, o Palmeiras terminou na ponta, com 24 pontos, e se garantiu. Vai enfrentar o São Bernardo, segundo do seu grupo – por alguns momentos a Ponte Preta ocupou este lugar.

A Federação Paulista de Futebol decide nesta segunda, em reunião arbitral em sua sede dias, locais e horários dos jogos das quartas.

Vale lembrar que a Secretaria de Segurança Pública determinou semana passada que os clássicos em São Paulo terão torcida única até o fim do ano. A Polícia Militar também deve vetar que Corinthians, São Paulo e Palmeiras atuem no mesmo dia na capital. Os confrontos estão marcados para o próximo fim de semana. Se houver empate nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.

Rebaixados.

A rodada definiu os seis que disputarão a A-2 do Paulista em 2017: Água Santa, Mogi Mirim, XV de Piracicaba, Oeste, Capivariano e Rio Claro.