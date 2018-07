Esse Barcelona não treme por nada. O Santos que se cuide

Quem viu o Barcelona destruir o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu sábado (3 a 1), de virada, repensou a possibilidade de o Santos ganhar o Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. Esse time de Messi e companhia não treme por nada. Morinho, técnico do Real, pediu na véspera que o torcedor madrilenho infernizasse a vida dos visitantes.

E foi o que aconteceu. Tanto foi assim que o Real, na pura pressão e devido a um erro do goleiro do Barça, abriu o marcador aos 21 segundos de bola rolando. Qualquer outro time se apequenaria diante dos donos da casa. Não o Barcelona, que demorou para se acertar, foi ganhando terreno e… bimba: dominou o jogo, fez três gols e estragou a festa no Bernabéu.

O Real não é o Santos nem o Mundial da Fifa é o Campeonato Espanhol. Então tudo pode acontecer no Japão. Mas não será fácil para o time de Muricy ficar com esta taça. Neymar é a diferença para o time brasileiro. Ganso vem atrás, mas com muito peso nessa corrida. Ocorre que o Barcelona, além de Messi, tem outros que desequilibram, como Iniesta, Xavi, Villa, Fabregas… É muita gente boa para marcar.

O Santos treina há uma semana. O Barcelona chegou quase que em cima do jogo. Isso pode fazer diferença. Se os dois favoritos se cruzarem mesmo na final, vai ser um jogão. Essa certeza todos têm.