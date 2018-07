Esse Golf Club é uma beleza

A Seleção Brasileira já se alojou no seu QG para a Copa da África. Está num Golf Club, onde só a nata da Johannesburgo conhece. O lugar é lindo. O time treina numa parte do gramado bem próximo onde senhores endirenhados dão suas tacadas. O pessoal do lugar não deu muita bola para a presença do time pentacampeão do mundo. Poucos são os jogadores que eles conhecem. A estrutura é invejável do hotel. O time não vai treinar nesses campos de golfe, claro. Há um lugar também próximo do hotel onde os treinos serão feitos. Os jogadores treinam lá e dão entrevista no hotel. Nós, jornalistas, ficaremos nesse vai e vem. Dunga começa hoje a afinar o time, recuperar o entrosamento, fazer jogadas ensaiadas. Estava bem humorado em sua entrevista, não brigou com ninguém. Não há mais contatos com os membros da delegação a não ser nas entrevistas coletivas. Não se vê mais ninguém fora desse cenário. E também ninguém aparece para conversar, bater papo, contar uma piada. É quase impossível falar com alguém sobre qualquer coisa fora das entrevistas programadas. Isso torna o nosso trabalho mais chato.Paciência. Talvez melhore com as zonas mistas (onde todos falam com os jornalistas) das partidas. Antes de começar a Copa, o Brasil vai para o Zimbábue e depois Tanzânia para fazer dois amistosos. Todos da equipe aqui na África são candidatos a ir, mas só devem acompanhar o time um ou dois.